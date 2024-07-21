https://1prime.ru/20240721/voyna-850304827.html

Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России

Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России - 21.07.2024, ПРАЙМ

Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России

Гипотетическая война Соединенных Штатов с Российской Федерацией из-за Украины чревата ужасными последствиями, говорится в публикации Fox News. Как отмечают... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T13:09+0300

2024-07-21T13:09+0300

2024-07-21T13:11+0300

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Гипотетическая война Соединенных Штатов с Российской Федерацией из-за Украины чревата ужасными последствиями, говорится в публикации Fox News. Как отмечают авторы статьи, "взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия".При этом утверждается, что у Пентагона на сегодняшний день нет жизнеспособной военной стратегии для победы в конфликте такого масштаба – так же, как нет стратегии и для победы в конфликте на Украине.Вместе с тем отмечается, что США и Североатлантический альянс не располагают достаточным для войны с Российской Федерацией промышленным потенциалом, "не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно".Российское руководство неоднократно заявляло, что РФ не представляла и не представляет угрозы ни для одной западной страны, а на Украине защищает свои интересы.

https://1prime.ru/20240720/rakety-850300127.html

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сша, россия, мнение