Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России
Fox News: война с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Гипотетическая война Соединенных Штатов с Российской Федерацией из-за Украины чревата ужасными последствиями, говорится в публикации Fox News.
Как отмечают авторы статьи, "взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия".
Как отмечают авторы статьи, "взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия".
При этом утверждается, что у Пентагона на сегодняшний день нет жизнеспособной военной стратегии для победы в конфликте такого масштаба – так же, как нет стратегии и для победы в конфликте на Украине.
Вместе с тем отмечается, что США и Североатлантический альянс не располагают достаточным для войны с Российской Федерацией промышленным потенциалом, "не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно".
Российское руководство неоднократно заявляло, что РФ не представляла и не представляет угрозы ни для одной западной страны, а на Украине защищает свои интересы.
Вместе с тем отмечается, что США и Североатлантический альянс не располагают достаточным для войны с Российской Федерацией промышленным потенциалом, "не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно".
Российское руководство неоднократно заявляло, что РФ не представляла и не представляет угрозы ни для одной западной страны, а на Украине защищает свои интересы.