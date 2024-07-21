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Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России
Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России - 21.07.2024, ПРАЙМ
Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России
Гипотетическая война Соединенных Штатов с Российской Федерацией из-за Украины чревата ужасными последствиями, говорится в публикации Fox News. Как отмечают... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T13:09+0300
2024-07-21T13:11+0300
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Гипотетическая война Соединенных Штатов с Российской Федерацией из-за Украины чревата ужасными последствиями, говорится в публикации Fox News. Как отмечают авторы статьи, "взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия".При этом утверждается, что у Пентагона на сегодняшний день нет жизнеспособной военной стратегии для победы в конфликте такого масштаба – так же, как нет стратегии и для победы в конфликте на Украине.Вместе с тем отмечается, что США и Североатлантический альянс не располагают достаточным для войны с Российской Федерацией промышленным потенциалом, "не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно".Российское руководство неоднократно заявляло, что РФ не представляла и не представляет угрозы ни для одной западной страны, а на Украине защищает свои интересы.
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сша, россия, мнение
Политика, США, РОССИЯ, мнение
13:09 21.07.2024 (обновлено: 13:11 21.07.2024)
 
Катастрофические последствия: в США сделали тревожное заявление о России

Fox News: война с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Гипотетическая война Соединенных Штатов с Российской Федерацией из-за Украины чревата ужасными последствиями, говорится в публикации Fox News.

Как отмечают авторы статьи, "взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия".
При этом утверждается, что у Пентагона на сегодняшний день нет жизнеспособной военной стратегии для победы в конфликте такого масштаба – так же, как нет стратегии и для победы в конфликте на Украине.

Вместе с тем отмечается, что США и Североатлантический альянс не располагают достаточным для войны с Российской Федерацией промышленным потенциалом, "не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно".

Российское руководство неоднократно заявляло, что РФ не представляла и не представляет угрозы ни для одной западной страны, а на Украине защищает свои интересы.
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