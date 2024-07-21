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В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Британии
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Британии - 21.07.2024, ПРАЙМ
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Британии
США и Британия нанесли в воскресенье четыре авиационных удара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T17:54+0300
2024-07-21T17:54+0300
2024-07-21T17:54+0300
происшествия
йемен
хуситы
израиль
судоходство
удары по хуситам в йемене
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КАИР, 21 июл - ПРАЙМ. США и Британия нанесли в воскресенье четыре авиационных удара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам). "США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф", — сказано в сообщении телеканала. Ранее сообщалось, что США и Британия нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде, в результате них возник сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Хуситы заявили, что авиаудары нанес Израиль. Позднее в субботу армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на авиаудары Израиля по Ходейде. По данным минздрава хуситов, количество погибших при израильских авиаударах по Ходейде возросло до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других государств. На фоне атак ряд компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.
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йемен, хуситы, израиль, судоходство, удары по хуситам в йемене
Происшествия, ЙЕМЕН, хуситы, ИЗРАИЛЬ, судоходство, удары по хуситам в Йемене
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Британии
Al Masirah: США и Великобритания нанесли 4 авиаудара по Ходейде на западе Йемена
КАИР, 21 июл - ПРАЙМ. США и Британия нанесли в воскресенье четыре авиационных удара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам).
"США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф", — сказано в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что США и Британия нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде, в результате них возник сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Хуситы заявили, что авиаудары нанес Израиль.
Позднее в субботу армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на авиаудары Израиля по Ходейде. По данным минздрава хуситов, количество погибших при израильских авиаударах по Ходейде возросло до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести.
В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила ракету "земля-земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других государств. На фоне атак ряд компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.
Хуситы с осени 2023 года атаковали 170 иностранных судов