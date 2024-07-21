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Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявили в МИД
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявили в МИД - 21.07.2024, ПРАЙМ
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявили в МИД
Россия не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие будущей... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T22:57+0300
2024-07-21T22:57+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Россия не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие будущей политической ситуации в Штатах после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Байден в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Это их история. Это внутриполитические, назовем это баталии в США, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, это ложь, это фейки, это взаимные унижения, бесконечные попытки сокрыть правду. Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
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мид рф, мария захарова, сша, выборы в сша
Политика, МИД РФ, Мария Захарова, США, выборы в США
Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявили в МИД
Захарова: Россия не вмешивается во внутреннюю жизнь и в выборы в США
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Россия не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие будущей политической ситуации в Штатах после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки.
Байден в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Это их история. Это внутриполитические, назовем это баталии в США, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, это ложь, это фейки, это взаимные унижения, бесконечные попытки сокрыть правду. Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения на выборы в США