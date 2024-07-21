https://1prime.ru/20240721/zelenskiy-850307785.html

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным о завершении конфликта

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным о завершении конфликта - 21.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным о завершении конфликта

Владимир Зеленский допустил вероятность переговоров с представителями России о завершении украинского конфликта, несмотря на введенный им ранее запрет на такие... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T18:37+0300

2024-07-21T18:37+0300

2024-07-21T18:42+0300

политика

владимир зеленский

украина

россия

переговоры

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил вероятность переговоров с представителями России о завершении украинского конфликта, несмотря на введенный им ранее запрет на такие переговоры. В пятницу британское телевидение опубликовало несколько фрагментов англоязычного интервью с Зеленским. Затем полная запись интервью с развернутыми цитатами была размещена на Youtube-канале на украинском языке. "… Мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет это Путин или это не Путин — какая разница? Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все в России решает", — сказал Зеленский, говоря о подготовке второго саммита. Он отметил, что такая готовность возникнет у Киева, если к саммиту "будет готов полностью план и если Россия будет готова проговаривать этот план". Ранее в Киеве уже заявляли, что рассчитывают на приезд представителей РФ на второй саммит по Украине."Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция — стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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владимир зеленский, украина, россия, переговоры