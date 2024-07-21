https://1prime.ru/20240721/zelenskiy-850308869.html

"Сдохнет все". На Украине отметили странное поведение Зеленского

"Сдохнет все". На Украине отметили странное поведение Зеленского - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Сдохнет все". На Украине отметили странное поведение Зеленского

Владимир Зеленский постоянно колесит по миру, избегая долгого пребывания на территории Украины, отметил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T23:45+0300

2024-07-21T23:45+0300

2024-07-21T23:45+0300

политика

украина

владимир зеленский

экономика украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg

МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский постоянно колесит по миру, избегая долгого пребывания на территории Украины, отметил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.По его словам, "Зеленский во время этой кровавой мясорубки", не сидит на Украине — "он все время мечется". "Под ним на Украине горит, как на горячей сковородке, поэтому он уже мечется и клянчит все время эти деньги, помощь, призывает там мир куда-то, чтоб мир там поддерживал Украину, и прочее, и прочее. Кто довел Украину до этого состояния? Зеленский", — заявил Соскин.Он подчеркнул, что именно киевский режим довел Украину до катастрофы и она фактически превратилась в руины. При этом в настоящее время главная задача киевского режима состоит в том, чтобы отвлечь внимание граждан от происходящего в стране."Не будет нефтепродуктов. <…> А раз не будет бензина и дизеля — что будет с вашими генераторами? <…> Значит, генераторы будут без горючего. Раз они будут без горючего, сдохнет вообще все — остатки экономики на Украине. Никакого ВВП не будет", — полагает Соскин.Он также предупредил, что в августе на Украине могут объявить дефолт, при этом внешний долг страны частным кредиторам уже представляет собой непосильные суммы.Кроме того, Соскин отметил, что все полномочия Зеленского, согласно конституции Украины, завершились 20 мая, "то есть с 21 мая года Зеленский является узурпатором".

https://1prime.ru/20240721/referendum-850303110.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, экономика украины