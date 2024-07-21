https://1prime.ru/20240721/zhenschiny-850301808.html

Секретная служба США сделала заявление о приеме на службу женщин

Секретная служба США сделала заявление о приеме на службу женщин - 21.07.2024, ПРАЙМ

Секретная служба США сделала заявление о приеме на службу женщин

Секретная служба США продолжит брать на службу женщин вопреки критике после покушения на Дональда Трампа, говорится в заявлении, которое в том числе подписали... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T08:47+0300

2024-07-21T08:47+0300

2024-07-21T08:48+0300

политика

сша

женщины

служба

https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США продолжит брать на службу женщин вопреки критике после покушения на Дональда Трампа, говорится в заявлении, которое в том числе подписали министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и глава Секретной службы США Кимберли Читл.В частности, в заявлении говорится: "Мы в министерстве внутренней безопасности США - крупнейшей правоохранительной организации федерального правительства - будем с большой гордостью... продолжать набирать... женщин в ряды наших правоохранительных органов".При этом все публичные выпады об уместности женщин на службе в силовых структурах, включая Секретную службу США, называются в заявлении "безосновательными и оскорбительными".

https://1prime.ru/20240715/pokushenie-850106339.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, женщины, служба