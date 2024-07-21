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Секретная служба США сделала заявление о приеме на службу женщин
Секретная служба США сделала заявление о приеме на службу женщин - 21.07.2024, ПРАЙМ
Секретная служба США сделала заявление о приеме на службу женщин
Секретная служба США продолжит брать на службу женщин вопреки критике после покушения на Дональда Трампа, говорится в заявлении, которое в том числе подписали... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T08:47+0300
2024-07-21T08:47+0300
2024-07-21T08:48+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США продолжит брать на службу женщин вопреки критике после покушения на Дональда Трампа, говорится в заявлении, которое в том числе подписали министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и глава Секретной службы США Кимберли Читл.В частности, в заявлении говорится: "Мы в министерстве внутренней безопасности США - крупнейшей правоохранительной организации федерального правительства - будем с большой гордостью... продолжать набирать... женщин в ряды наших правоохранительных органов".При этом все публичные выпады об уместности женщин на службе в силовых структурах, включая Секретную службу США, называются в заявлении "безосновательными и оскорбительными".
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сша, женщины, служба
Политика, США, женщины, служба
Секретная служба США сделала заявление о приеме на службу женщин
Заявление: Секретная служба будет брать на службу женщин, невзирая на критику
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США продолжит брать на службу женщин вопреки критике после покушения на Дональда Трампа, говорится в заявлении, которое в том числе подписали министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и глава Секретной службы США Кимберли Читл.
В частности, в заявлении говорится: "Мы в министерстве внутренней безопасности США - крупнейшей правоохранительной организации федерального правительства - будем с большой гордостью... продолжать набирать... женщин в ряды наших правоохранительных органов".
Крупнейший за 40 лет: WSJ высказалась о провале Секретной службы США
При этом все публичные выпады об уместности женщин на службе в силовых структурах, включая Секретную службу США, называются в заявлении "безосновательными и оскорбительными".