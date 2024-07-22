Робкие признаки стабилизации

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе рынок нашел опору в области 2900 п. по индексу Мосбиржи. Достигнув во вторник минимума 2879,23 п., индекс Мосбиржи смог развернуться и развить восстановление, завершив пятницу на уровне 3008,24 п. и показав рост за неделю на 1,18%. Индекс РТС повысился в пятницу на 0,76% до 1076,63 п., а за неделю вырос на 0,86%.Улучшению настроений на фондовом рынке могла способствовать позитивная динамика в сегменте суверенного долга в последние два дня прошлой недели. Индекс RGBI в пятницу показал рост на 1,44% от достигнутых в середине недели минимумов. На фоне ожиданий повышения ключевой ставки доходность 2-летних ОФЗ вплоть до четверга уверенно превышала 17%, но в пятницу скорректировалась до 16,76%, а спред кривой доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ к концу недели сократился до 109 б. п. со 152 б. п. в конце предыдущей недели. Тем не менее доходность ОФЗ сроком погашения 3-10 лет повысилась за неделю на 12-29 б. п., что не дает пока оснований говорить о развороте в сегменте суверенного долга, но, скорее, о попытках стабилизации.В свою очередь, позитивная динамика в сегменте ОФЗ во второй половине недели могла быть обусловлена очередной порцией недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, темпы роста которого продолжили замедляться и составили на неделе с 9 по 15 июля 0,11% по сравнению с ростом на 0,27% и на 0,66% в предыдущие две недели. Таким образом, очередные недельные данные по инфляции, которые выйдут в среду на этой неделе, могут играть важную роль для рынка перед заседанием Банка России в пятницу, так как в той или иной степени могут повлиять на решение по ключевой ставке. Тем не менее, вне зависимости от того, повысит ли Банк России ставку на 100 б. п. или 200 б. п., ключевое значение будет иметь риторика регулятора в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики.Восстановление на фондовом рынке может продолжиться в начале новой недели умеренными темпами, хотя рассуждать о формировании устойчивой повышательной тенденции было бы преждевременно, не дождавшись итогов заседания Банка России в пятницу на этой неделе. Тем не менее определенные предпосылки для повышения фондовых индексов на рынке присутствуют. Сезон дивидендных отсечек по выплатам дивидендов за 2023 год к настоящему времени завершился, и в ближайшие несколько недель можно ожидать поступления дивидендов на счета инвесторов, что может оказать поддержку индексам.Кроме того, в пятницу стало известно, что чистая прибыль российского банковского сектора в I полугодии 2024 года составила 1,829 трлн рублей. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на статистику Банка России. Несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий и снижение средней рентабельности капитала в секторе, до 17,8% в июне с 20,4% в предыдущем месяце, прибыль банковской отрасли в I полугодии пока не уступает прошлогоднему показателю, когда общая прибыль банков составила 3,3 трлн руб. по итогам 2023 года. В текущем году Банк России прогнозирует чистую прибыль банков на уровне 3,1-3,6 трлн руб.
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе рынок нашел опору в области 2900 п. по индексу Мосбиржи. Достигнув во вторник минимума 2879,23 п., индекс Мосбиржи смог развернуться и развить восстановление, завершив пятницу на уровне 3008,24 п. и показав рост за неделю на 1,18%. Индекс РТС повысился в пятницу на 0,76% до 1076,63 п., а за неделю вырос на 0,86%.
Улучшению настроений на фондовом рынке могла способствовать позитивная динамика в сегменте суверенного долга в последние два дня прошлой недели. Индекс RGBI в пятницу показал рост на 1,44% от достигнутых в середине недели минимумов. На фоне ожиданий повышения ключевой ставки доходность 2-летних ОФЗ вплоть до четверга уверенно превышала 17%, но в пятницу скорректировалась до 16,76%, а спред кривой доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ к концу недели сократился до 109 б. п. со 152 б. п. в конце предыдущей недели. Тем не менее доходность ОФЗ сроком погашения 3-10 лет повысилась за неделю на 12-29 б. п., что не дает пока оснований говорить о развороте в сегменте суверенного долга, но, скорее, о попытках стабилизации.
В свою очередь, позитивная динамика в сегменте ОФЗ во второй половине недели могла быть обусловлена очередной порцией недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, темпы роста которого продолжили замедляться и составили на неделе с 9 по 15 июля 0,11% по сравнению с ростом на 0,27% и на 0,66% в предыдущие две недели. Таким образом, очередные недельные данные по инфляции, которые выйдут в среду на этой неделе, могут играть важную роль для рынка перед заседанием Банка России в пятницу, так как в той или иной степени могут повлиять на решение по ключевой ставке. Тем не менее, вне зависимости от того, повысит ли Банк России ставку на 100 б. п. или 200 б. п., ключевое значение будет иметь риторика регулятора в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики.
Восстановление на фондовом рынке может продолжиться в начале новой недели умеренными темпами, хотя рассуждать о формировании устойчивой повышательной тенденции было бы преждевременно, не дождавшись итогов заседания Банка России в пятницу на этой неделе. Тем не менее определенные предпосылки для повышения фондовых индексов на рынке присутствуют. Сезон дивидендных отсечек по выплатам дивидендов за 2023 год к настоящему времени завершился, и в ближайшие несколько недель можно ожидать поступления дивидендов на счета инвесторов, что может оказать поддержку индексам.
Кроме того, в пятницу стало известно, что чистая прибыль российского банковского сектора в I полугодии 2024 года составила 1,829 трлн рублей. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на статистику Банка России. Несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий и снижение средней рентабельности капитала в секторе, до 17,8% в июне с 20,4% в предыдущем месяце, прибыль банковской отрасли в I полугодии пока не уступает прошлогоднему показателю, когда общая прибыль банков составила 3,3 трлн руб. по итогам 2023 года. В текущем году Банк России прогнозирует чистую прибыль банков на уровне 3,1-3,6 трлн руб.
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