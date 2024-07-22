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Российский рынок акций начал неделю в плюсе - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций начал неделю в плюсе
Российский рынок акций начал неделю в плюсе - 22.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций начал неделю в плюсе
На прошлой неделе индекс Мосбиржи отметился на годовых минимумах под 2900 п., после чего смог отыграть потери, вернувшись выше 3000 п., что позитивно с... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:22+0300
2024-07-22T10:23+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе индекс Мосбиржи отметился на годовых минимумах под 2900 п., после чего смог отыграть потери, вернувшись выше 3000 п., что позитивно с технической точки зрения. Сегодняшние торги бенчмарк начал в плюсе, следующая краткосрочная цель – 3100-3120 п.На этой неделе активность покупателей может быть сдержанной в виду пятничного заседания ЦБ, по итогам которого, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка. Шаг повышения представляет собой интригу. Мы ждем ее подъема на 100 б.п., до 17%, что было более мягким для акций сценарием, чем +200 б.п., которых ожидает часть рынка. Кроме того, экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговому периоду, что может вызвать небольшое укрепление рубля.Вместе с тем, цены на нефть держатся на относительно комфортном уровне, выше $80. Также отмечу, что драйверами на нашем рынке в последнее время становятся отдельные истории. Акции локально перепроданы, и благоприятные новости могут стимулировать активные покупки тех или иных бумаг, как это произошло на минувшей неделе с акциями "Газпрома". В частности, сегодня совет директоров Северстали может огласить рекомендацию по промежуточным дивидендам. Также в начале недели Европлан опубликует операционные результаты за II квартал, Группа Позитив представит отчет по МСФО за 6 мес. 2024 г.Завтра Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс IPO, в среду ожидается старт торгов акциями МКПАО "Яндекс", РусГидро опубликует квартальные операционные результаты. В пятницу Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал.Инвесторы продолжат следить за ключевой статистикой и публикациями. В частности, будут обнародованы предварительные индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США (среда) и оценка американского ВВП за 2 квартал (четверг). В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты в ближайшие дни представят Verizon, Microsoft, Tesla, Coca-Cola, Qualcomm, IBM, Amazon.com, Exxon Mobil и др.
ПРАЙМ
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2024
Александр Бахтин
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Александр Бахтин
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/88/829398833_320:0:1600:1280_100x100_80_0_0_1025312cca0f1731a5e44c9042c8a568.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
10:22 22.07.2024 (обновлено: 10:23 22.07.2024)
 

Российский рынок акций начал неделю в плюсе

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Александр Бахтин
Александр Бахтин
инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе индекс Мосбиржи отметился на годовых минимумах под 2900 п., после чего смог отыграть потери, вернувшись выше 3000 п., что позитивно с технической точки зрения. Сегодняшние торги бенчмарк начал в плюсе, следующая краткосрочная цель – 3100-3120 п.
На этой неделе активность покупателей может быть сдержанной в виду пятничного заседания ЦБ, по итогам которого, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка. Шаг повышения представляет собой интригу. Мы ждем ее подъема на 100 б.п., до 17%, что было более мягким для акций сценарием, чем +200 б.п., которых ожидает часть рынка. Кроме того, экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговому периоду, что может вызвать небольшое укрепление рубля.
Вместе с тем, цены на нефть держатся на относительно комфортном уровне, выше $80. Также отмечу, что драйверами на нашем рынке в последнее время становятся отдельные истории. Акции локально перепроданы, и благоприятные новости могут стимулировать активные покупки тех или иных бумаг, как это произошло на минувшей неделе с акциями "Газпрома". В частности, сегодня совет директоров Северстали может огласить рекомендацию по промежуточным дивидендам. Также в начале недели Европлан опубликует операционные результаты за II квартал, Группа Позитив представит отчет по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Завтра Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс IPO, в среду ожидается старт торгов акциями МКПАО "Яндекс", РусГидро опубликует квартальные операционные результаты. В пятницу Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал.
Инвесторы продолжат следить за ключевой статистикой и публикациями. В частности, будут обнародованы предварительные индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США (среда) и оценка американского ВВП за 2 квартал (четверг). В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты в ближайшие дни представят Verizon, Microsoft, Tesla, Coca-Cola, Qualcomm, IBM, Amazon.com, Exxon Mobil и др.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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