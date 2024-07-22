Российский рынок акций начал неделю в плюсе

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе индекс Мосбиржи отметился на годовых минимумах под 2900 п., после чего смог отыграть потери, вернувшись выше 3000 п., что позитивно с технической точки зрения. Сегодняшние торги бенчмарк начал в плюсе, следующая краткосрочная цель – 3100-3120 п.На этой неделе активность покупателей может быть сдержанной в виду пятничного заседания ЦБ, по итогам которого, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка. Шаг повышения представляет собой интригу. Мы ждем ее подъема на 100 б.п., до 17%, что было более мягким для акций сценарием, чем +200 б.п., которых ожидает часть рынка. Кроме того, экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговому периоду, что может вызвать небольшое укрепление рубля.Вместе с тем, цены на нефть держатся на относительно комфортном уровне, выше $80. Также отмечу, что драйверами на нашем рынке в последнее время становятся отдельные истории. Акции локально перепроданы, и благоприятные новости могут стимулировать активные покупки тех или иных бумаг, как это произошло на минувшей неделе с акциями "Газпрома". В частности, сегодня совет директоров Северстали может огласить рекомендацию по промежуточным дивидендам. Также в начале недели Европлан опубликует операционные результаты за II квартал, Группа Позитив представит отчет по МСФО за 6 мес. 2024 г.Завтра Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс IPO, в среду ожидается старт торгов акциями МКПАО "Яндекс", РусГидро опубликует квартальные операционные результаты. В пятницу Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал.Инвесторы продолжат следить за ключевой статистикой и публикациями. В частности, будут обнародованы предварительные индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США (среда) и оценка американского ВВП за 2 квартал (четверг). В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты в ближайшие дни представят Verizon, Microsoft, Tesla, Coca-Cola, Qualcomm, IBM, Amazon.com, Exxon Mobil и др.
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На прошлой неделе индекс Мосбиржи отметился на годовых минимумах под 2900 п., после чего смог отыграть потери, вернувшись выше 3000 п., что позитивно с технической точки зрения. Сегодняшние торги бенчмарк начал в плюсе, следующая краткосрочная цель – 3100-3120 п.
На этой неделе активность покупателей может быть сдержанной в виду пятничного заседания ЦБ, по итогам которого, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка. Шаг повышения представляет собой интригу. Мы ждем ее подъема на 100 б.п., до 17%, что было более мягким для акций сценарием, чем +200 б.п., которых ожидает часть рынка. Кроме того, экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговому периоду, что может вызвать небольшое укрепление рубля.
Вместе с тем, цены на нефть держатся на относительно комфортном уровне, выше $80. Также отмечу, что драйверами на нашем рынке в последнее время становятся отдельные истории. Акции локально перепроданы, и благоприятные новости могут стимулировать активные покупки тех или иных бумаг, как это произошло на минувшей неделе с акциями "Газпрома". В частности, сегодня совет директоров Северстали может огласить рекомендацию по промежуточным дивидендам. Также в начале недели Европлан опубликует операционные результаты за II квартал, Группа Позитив представит отчет по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Завтра Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс IPO, в среду ожидается старт торгов акциями МКПАО "Яндекс", РусГидро опубликует квартальные операционные результаты. В пятницу Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал.
Инвесторы продолжат следить за ключевой статистикой и публикациями. В частности, будут обнародованы предварительные индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США (среда) и оценка американского ВВП за 2 квартал (четверг). В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты в ближайшие дни представят Verizon, Microsoft, Tesla, Coca-Cola, Qualcomm, IBM, Amazon.com, Exxon Mobil и др.
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