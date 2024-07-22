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В России улучшили преференциальные режимы для бизнеса в ДФО и Арктике

В России улучшили преференциальные режимы для бизнеса в ДФО и Арктике - 22.07.2024, ПРАЙМ

В России улучшили преференциальные режимы для бизнеса в ДФО и Арктике

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование преференциальных режимов предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:23+0300

2024-07-22T16:23+0300

2024-07-22T16:23+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование преференциальных режимов предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и в Арктике. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон, в частности, позволяет сократить сроки строительства капитальных объектов в границах территорий опережающего развития (ТОР). При этом срок для выдачи органом местного самоуправления градостроительного плана земельного участка с 1 января 2025 года сокращается с 14 до 10 рабочих дней. Одновременно минимальный срок действия выдаваемых управляющей компании и резидентам ТОР технических условий подключения к инженерно-техническим сетям увеличивается с трех до пяти лет. Кроме того, Минвостокразвития РФ получает полномочия оценивать эффективность функционирования территории свободного порта Владивосток. Методику такой оценки установит правительство РФ. А регионам, входящим в Арктическую зону РФ, предоставляются полномочия определять виды экономической деятельности, для которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не могут предоставляться без торгов. Кроме того, согласно закону, на резидентов ТОР в ДФО, заключивших соглашение об осуществлении деятельности с объемом капвложений более 500 миллиардов рублей, до 2028 года не распространяется запрет на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций иностранным юрлицам, предусмотренный статьей 241 Бюджетного кодекса. Это изменение начинает действовать сразу с момента опубликования закона. Сам закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, сразу начнет действовать норма о том, что при отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности в ТОР будет учитываться наличие задолженности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на 1-е число месяца, а не за прошедший год. А через 30 дней после опубликования закона начнут применяться положения, касающиеся определения сроков перевозки и размещения иностранных товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны на участках ТОР, свободного порта Владивосток и Арктической зоны.

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россия, арктика, бизнес