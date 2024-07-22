https://1prime.ru/20240722/arktika-850344483.html
Пентагон изменил стратегию США по Арктике
Пентагон изменил стратегию США по Арктике - 22.07.2024, ПРАЙМ
Пентагон изменил стратегию США по Арктике
Крупные геополитические изменения потребовали от Вашингтона применения новых стратегических подходов к Арктическому региону, следует из обнародованной в... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:34+0300
2024-07-22T22:34+0300
2024-07-22T22:34+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 22 июл – ПРАЙМ. Крупные геополитические изменения потребовали от Вашингтона применения новых стратегических подходов к Арктическому региону, следует из обнародованной в понедельник Пентагоном обновленной стратегии США по Арктике. "Крупные геополитические изменения, включая полномасштабное вторжение России на Украину, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, расширение сотрудничества между КНР и Россией, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике", — сказано в документе. Отмечается, что Арктика становится площадкой "стратегической конкуренции" и США вместе со своими союзниками и партнерами "должны быть готовы вместе ответить на данный вызов".Стратегия также подразумевает, что Минобороны США планирует улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен данными.Кроме того, Пентагон хочет пересмотреть существующее оборудование и инфраструктуру, а также разработать варианты обеспечения подхода к мониторингу и реагированию в регионе.Согласно оценке ведомства, перечисленные усилия позволят США расширить возможности своих объединенных арктических сил.
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арктика, сша, пентагон, стратегия
Политика, АРКТИКА, США, Пентагон, стратегия
Пентагон изменил стратегию США по Арктике
Пентагон объяснил обновление стратегии по Арктике изменениями в геополитике
ВАШИНГТОН, 22 июл – ПРАЙМ. Крупные геополитические изменения потребовали от Вашингтона применения новых стратегических подходов к Арктическому региону, следует из обнародованной в понедельник Пентагоном обновленной стратегии США по Арктике.
"Крупные геополитические изменения, включая полномасштабное вторжение России на Украину, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, расширение сотрудничества между КНР и Россией, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике", — сказано в документе.
Отмечается, что Арктика становится площадкой "стратегической конкуренции" и США вместе со своими союзниками и партнерами "должны быть готовы вместе ответить на данный вызов".
Стратегия также подразумевает, что Минобороны США планирует улучшить понимание оперативной среды в Арктике, инвестируя в приборы обнаружения, разведывательную деятельность и обмен данными.
Кроме того, Пентагон хочет пересмотреть существующее оборудование и инфраструктуру, а также разработать варианты обеспечения подхода к мониторингу и реагированию в регионе.
Согласно оценке ведомства, перечисленные усилия позволят США расширить возможности своих объединенных арктических сил.
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