Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240722/avtomobil-850319514.html
"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей
"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей
Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поискал на вторичном рынке качественный и надежный автомобиль с автоматической коробкой передач по цене до 600... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:50+0300
2024-07-22T11:04+0300
подержанные авто
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75534/82/755348281_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_2469bcc7595d5afb18f1890ef958274b.jpg
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поискал на вторичном рынке качественный и надежный автомобиль с автоматической коробкой передач по цене до 600 тыс. рублей и остановился на Ford Focus II.В заданные параметры, как выяснил автоэксперт, вписываются седаны, хэтчбеки и универсалы 2009-2010 годов выпуска, укомплектованные автоматической коробкой передач 4F27E на четыре ступени, которая разрабатывалась в сотрудничестве японской Mazda."Слабых мест у нее (коробки передач – прим. ред.) почти нет", - утверждает Виноградов. А "почти" он объясняет тем обстоятельством, что после 100-тысячного пробега могут возникнуть "легкие толчки при переключениях".Ресурс коробки передач, по его словам, практически аналогичен ресурсу двигателя и достигает примерно 350 тысяч км. При этом рекомендуемый интервал замены жидкости (а для замены потребуется ATF Mercon V или LV) составляет 70 тысяч км.Вместе с тем эксперт рекомендует перед покупкой проверить, хорошо ли работает регулировка сиденья по высоте, потому что "со временем она может отказать".Помимо Ford Focus, среди авто с надежным "автоматом" и не дороже 600 тыс. рублей Виноградов предлагает также обратить внимание еще на три модели: Nissan Note, Chevrolet Lacetti и Hyundai Getz.
https://1prime.ru/20240719/avto-850265974.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75534/82/755348281_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_d6a2b1024778c7d99150e335326d0616.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
подержанные авто, экспертное мнение
подержанные авто, экспертное мнение
10:50 22.07.2024 (обновлено: 11:04 22.07.2024)
 
"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей

"За рулем": среди подержанных авто за 600 тыс. рублей предпочтителен Ford Focus

Ford представит на российском рынке специальную модификацию Ford Focus в рамках госпрограммы по утилизации старых автомобилей
Ford представит на российском рынке специальную модификацию Ford Focus в рамках госпрограммы по утилизации старых автомобилей
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поискал на вторичном рынке качественный и надежный автомобиль с автоматической коробкой передач по цене до 600 тыс. рублей и остановился на Ford Focus II.
В заданные параметры, как выяснил автоэксперт, вписываются седаны, хэтчбеки и универсалы 2009-2010 годов выпуска, укомплектованные автоматической коробкой передач 4F27E на четыре ступени, которая разрабатывалась в сотрудничестве японской Mazda.
"Слабых мест у нее (коробки передач – прим. ред.) почти нет", - утверждает Виноградов. А "почти" он объясняет тем обстоятельством, что после 100-тысячного пробега могут возникнуть "легкие толчки при переключениях".
Ресурс коробки передач, по его словам, практически аналогичен ресурсу двигателя и достигает примерно 350 тысяч км. При этом рекомендуемый интервал замены жидкости (а для замены потребуется ATF Mercon V или LV) составляет 70 тысяч км.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
В России вырос спрос на электромобили с пробегом
19 июля, 12:02
Вместе с тем эксперт рекомендует перед покупкой проверить, хорошо ли работает регулировка сиденья по высоте, потому что "со временем она может отказать".
Помимо Ford Focus, среди авто с надежным "автоматом" и не дороже 600 тыс. рублей Виноградов предлагает также обратить внимание еще на три модели: Nissan Note, Chevrolet Lacetti и Hyundai Getz.
 
подержанные автоэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала