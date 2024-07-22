https://1prime.ru/20240722/avtomobil-850319514.html

"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей

"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ

"За рулем" дал советы по выбору авто за 600 тысяч рублей

Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поискал на вторичном рынке качественный и надежный автомобиль с автоматической коробкой передач по цене до 600... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:50+0300

2024-07-22T10:50+0300

2024-07-22T11:04+0300

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поискал на вторичном рынке качественный и надежный автомобиль с автоматической коробкой передач по цене до 600 тыс. рублей и остановился на Ford Focus II.В заданные параметры, как выяснил автоэксперт, вписываются седаны, хэтчбеки и универсалы 2009-2010 годов выпуска, укомплектованные автоматической коробкой передач 4F27E на четыре ступени, которая разрабатывалась в сотрудничестве японской Mazda."Слабых мест у нее (коробки передач – прим. ред.) почти нет", - утверждает Виноградов. А "почти" он объясняет тем обстоятельством, что после 100-тысячного пробега могут возникнуть "легкие толчки при переключениях".Ресурс коробки передач, по его словам, практически аналогичен ресурсу двигателя и достигает примерно 350 тысяч км. При этом рекомендуемый интервал замены жидкости (а для замены потребуется ATF Mercon V или LV) составляет 70 тысяч км.Вместе с тем эксперт рекомендует перед покупкой проверить, хорошо ли работает регулировка сиденья по высоте, потому что "со временем она может отказать".Помимо Ford Focus, среди авто с надежным "автоматом" и не дороже 600 тыс. рублей Виноградов предлагает также обратить внимание еще на три модели: Nissan Note, Chevrolet Lacetti и Hyundai Getz.

https://1prime.ru/20240719/avto-850265974.html

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подержанные авто, экспертное мнение