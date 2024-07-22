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Группа Т-Банка выкупила долю факторингового бизнеса у АО "Киви"

Группа Т-Банка выкупила долю факторингового бизнеса у АО "Киви" - 22.07.2024, ПРАЙМ

Группа Т-Банка выкупила долю факторингового бизнеса у АО "Киви"

"ТКС-Холдинг" (головная компания Т-Банка, ранее банк "Тинькофф") выкупила контрольные доли в 51% в ООО "Рови факторинг плюс" и "Рови Технологии" у АО "Киви",... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:20+0300

2024-07-22T10:20+0300

2024-07-22T10:20+0300

экономика

россия

ао "киви"

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "ТКС-Холдинг" (головная компания Т-Банка, ранее банк "Тинькофф") выкупила контрольные доли в 51% в ООО "Рови факторинг плюс" и "Рови Технологии" у АО "Киви", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). ООО "Т-проекты", принадлежащий на 98% ООО "ТКС", которая в свою очередь на 99% принадлежит международной компании ПАО "ТКС Холдинг", головной структуре Т-Банка, согласно данным ЕГРЮЛ, является владельцем 51% долей ООО "Рови факторинг плюс" номинальной стоимостью 51 тысяча рублей, а также 51% долей ООО "Рови Технологии" также номинальной стоимостью 51 тысяча рублей. Соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ 19 июля. При этом доли в обеих компаниях находятся в залоге у Т-Банка, датой залога в обоих случаях указано 31 мая 2024 года. Остальная 49% доля обеих структур принадлежит ООО "Плюс менеджмент групп". Генеральным директором ООО "Рови Технологии" является Евгений Родионов, а ООО "Рови факторинг плюс" - Виктор Вернов. В начале июня Т-Банк объявил о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса. В сообщении банк указывал, что новое направление будет создано на базе финтех-платформы Rowi, которая специализируется на факторинговом обслуживании юрлиц. Отмечалось, что группа Т-Банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы РОВИ (ООО "Рови Факторинг Плюс" и ООО "Рови Технологии") у текущего участника АО "Киви", стороны подписали соответствующее соглашение, сделка будет завершена после получения согласия ФАС РФ. Указывалось, что платформа Rowi станет частью экосистемы T-Банка и дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса. Команда Rowi, включая сооснователей Вернова и Родионова, сохранит автономность в принятии решений и продолжит развивать бизнес компании.

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россия, ао "киви"