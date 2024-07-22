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Банк России продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/bank-rossii-850319011.html
Банк России продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд рублей
Банк России продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
Банк России продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 июля составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:34+0300
2024-07-22T10:35+0300
экономика
банк россии
юань
валютный рынок
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 июля составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
https://1prime.ru/20240722/yuan-850317377.html
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банк россии, юань, валютный рынок, минфин рф, фнб
Экономика, Банк России, юань, валютный рынок, Минфин РФ, ФНБ
10:34 22.07.2024 (обновлено: 10:35 22.07.2024)
 
Банк России продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд рублей

ЦБ РФ с расчетами на 19 июля продал на внутреннем рынке юани на 3 млрд рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 июля составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день.
В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Курс юаня на Мосбирже сохранил уровень предыдущего закрытия
10:09
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
 
ЭкономикаБанк Россииюаньвалютный рынокМинфин РФФНБ
 
 
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