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Число мобильных офисов банков в России в июне рекордно выросло

Число мобильных офисов банков в России в июне рекордно выросло - 22.07.2024, ПРАЙМ

Число мобильных офисов банков в России в июне рекордно выросло

Число мобильных офисов банков в России показало в июне рекордный рост с 2019 года – их прибавилось 22 единицы, рассказал РИА Новости начальник аналитического... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:35+0300

2024-07-22T16:35+0300

2024-07-22T16:35+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Число мобильных офисов банков в России показало в июне рекордный рост с 2019 года – их прибавилось 22 единицы, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ. "В июне в России были дополнительно открыты 22 мобильных офиса. Это рекордный рост за период по крайней мере с 2019 года", - отметил аналитик. Он пояснил, что двадцать из них были открыты в новых регионах: 3 в ЛНР, 13 в ДНР, три в Запорожской области, один в Херсонской области. Еще по одному офису было открыто в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Челябинской области. "Все 22 мобильных офиса были открыты Сбербанком. Вероятно, 15 из 20 офисов, открытых на новых территориях, были проверены в действии в Краснодарском крае в апреле этого года", - добавил эксперт. Что же касается дополнительных офисов банков, их число в целом по России снизилось за июнь на 173 единицы, число допофисов Сбербанка – на 37. Однако в новых регионах допофисы российских банков наоборот открывались – их число увеличилось за июнь на 34 единицы.

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банки, смартфоны, мобильный банк