https://1prime.ru/20240722/birzha-850326189.html

По ценным бумагам QIWI ведется дискретный аукцион

По ценным бумагам QIWI ведется дискретный аукцион - 22.07.2024, ПРАЙМ

По ценным бумагам QIWI ведется дискретный аукцион

Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T13:08+0300

2024-07-22T13:08+0300

2024-07-22T13:08+0300

экономика

биржа

qiwi

ценные бумаги

аукцион

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84313/39/843133940_0:131:3094:1871_1920x0_80_0_0_621d1ebcb20f9b38083445a856b736c2.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам QIWI проводится дискретный аукцион. По состоянию на 12.30 текущая цена составила 185.8 руб. (Отклонение - 20.49%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (154,2 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.34. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.04 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено). На Мосбирже торгуются депозитарные расписки на акции Qiwi plc.

https://1prime.ru/20240722/bank-850318237.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржа, qiwi, ценные бумаги, аукцион, россия