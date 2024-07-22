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По ценным бумагам QIWI ведется дискретный аукцион
По ценным бумагам QIWI ведется дискретный аукцион - 22.07.2024, ПРАЙМ
По ценным бумагам QIWI ведется дискретный аукцион
Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:08+0300
2024-07-22T13:08+0300
2024-07-22T13:08+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам QIWI проводится дискретный аукцион. По состоянию на 12.30 текущая цена составила 185.8 руб. (Отклонение - 20.49%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (154,2 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.34. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.04 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено). На Мосбирже торгуются депозитарные расписки на акции Qiwi plc.
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биржа, qiwi, ценные бумаги, аукцион, россия
Экономика, биржа, Qiwi, ценные бумаги, аукцион, РОССИЯ
По ценным бумагам QIWI ведется дискретный аукцион
Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам Qiwi
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По ценным бумагам QIWI проводится дискретный аукцион. По состоянию на 12.30 текущая цена составила 185.8 руб. (Отклонение - 20.49%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (154,2 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.34. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.04 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Группа Т-Банка выкупила долю факторингового бизнеса у АО "Киви"
На Мосбирже торгуются депозитарные расписки на акции Qiwi plc.