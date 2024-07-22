https://1prime.ru/20240722/bolgariya-850339491.html

В Болгарии нашли излишки боеприпасов и хотят передать их Украине

В Болгарии нашли излишки боеприпасов и хотят передать их Украине - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Болгарии нашли излишки боеприпасов и хотят передать их Украине

София предложит Киеву признанные ранее излишними или ненужными для болгарской армии боеприпасы и оборудование. Об этом сообщил министр обороны технического... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T18:26+0300

2024-07-22T18:26+0300

2024-07-22T18:26+0300

вооружения

болгария

вооружение

поддержка украины

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. София предложит Киеву признанные ранее излишними или ненужными для болгарской армии боеприпасы и оборудование. Об этом сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов. "Мы провели анализ и расчеты. Оказалось, у армии есть то, что избыточно и ненужно. Эти излишки, некоторые боеприпасы определенных типов, могут быть предоставлены Украине", — сказал министр, слова которого процитировало Болгарское национальное радио (БНР). Запрянов также заявил, что правительству страны предстоит принять решение о предоставлении пакета "излишков", затем согласовать помощь с союзниками и Украиной, а также обеспечить логистику. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240722/ukraina-850331933.html

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болгария, вооружение, поддержка украины