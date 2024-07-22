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Дешево и очень сердито. Россия наращивает производство планирующих бомб
Дешево и очень сердито. Россия наращивает производство планирующих бомб - 22.07.2024, ПРАЙМ
Дешево и очень сердито. Россия наращивает производство планирующих бомб
Россия намерена увеличить выпуск авиабомб, у этого вооружения есть ряд преимуществ, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на военного летчика. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:54+0300
2024-07-22T10:54+0300
2024-07-22T10:54+0300
вооружения
авиабомбы
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германия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия намерена увеличить выпуск авиабомб, у этого вооружения есть ряд преимуществ, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на военного летчика.Ранее о планах России увеличить производство планирующих бомб писала газета Financial Times со ссылкой на секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.Отмечается, что планирующие бомбы наносят ущерб на расстоянии свыше 200 метров, а осколки могут разлететься в радиусе более километра. Этот тип оружия, пишет FR, стал одной из причин настойчивости Владимира Зеленского в поставках Западом средств ПВО."Чем с большего расстояния и быстрее вы ее сбросите, тем дальше она полетит. Но самое главное — это дешевое и быстрое производство: в десятки раз быстрее и дешевле, чем производственный цикл ракеты", - рассказывает неназванный военный летчик.По его словам, это неизбежно повлияет на ход СВО.Полный текст читайте на ИноСМИ
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авиабомбы, россия, германия
Вооружения, Авиабомбы, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
Дешево и очень сердито. Россия наращивает производство планирующих бомб
Frankfurter Rundschau: в России запущено серийное производство планирующих бомб
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Россия намерена увеличить выпуск авиабомб, у этого вооружения есть ряд преимуществ, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau
со ссылкой на военного летчика.
Ранее о планах России увеличить производство планирующих бомб писала газета Financial Times со ссылкой на секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.
Отмечается, что планирующие бомбы наносят ущерб на расстоянии свыше 200 метров, а осколки могут разлететься в радиусе более километра. Этот тип оружия, пишет FR, стал одной из причин настойчивости Владимира Зеленского в поставках Западом средств ПВО.
"Чем с большего расстояния и быстрее вы ее сбросите, тем дальше она полетит. Но самое главное — это дешевое и быстрое производство: в десятки раз быстрее и дешевле, чем производственный цикл ракеты", - рассказывает неназванный военный летчик.
По его словам, это неизбежно повлияет на ход СВО.
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