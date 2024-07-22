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Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ
Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ - 22.07.2024, ПРАЙМ
Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ
Глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что следующая встреча глав МИД стран ЕС состоится в Брюсселе, а не в Будапеште. Об этом сообщило агентство Reuters. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:44+0300
2024-07-22T19:44+0300
политика
жозеп боррель
ес
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что следующая встреча глав МИД стран ЕС состоится в Брюсселе, а не в Будапеште. Об этом сообщило агентство Reuters. "Боррель заявил, что решил провести следующую встречу министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции Венгрии по Украине", — говорится в материале. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на двух дипломатов из ЕС, что страны-члены объединения рассматривают меры "наказания" для Венгрии из-за недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. По данным газеты, страны-члены ЕС могут решить бойкотировать организованные Будапештом неофициальные встречи министров.
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жозеп боррель, ес, венгрия
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, ВЕНГРИЯ
19:44 22.07.2024
 
Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ

Reuters: Боррель проведет следующую встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что следующая встреча глав МИД стран ЕС состоится в Брюсселе, а не в Будапеште. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Боррель заявил, что решил провести следующую встречу министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции Венгрии по Украине", — говорится в материале.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на двух дипломатов из ЕС, что страны-члены объединения рассматривают меры "наказания" для Венгрии из-за недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. По данным газеты, страны-члены ЕС могут решить бойкотировать организованные Будапештом неофициальные встречи министров.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
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17:33
 
ПолитикаЖозеп БоррельЕСВЕНГРИЯ
 
 
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