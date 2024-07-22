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Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ

Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ - 22.07.2024, ПРАЙМ

Боррель назвал место следующей встречи глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что следующая встреча глав МИД стран ЕС состоится в Брюсселе, а не в Будапеште. Об этом сообщило агентство Reuters. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T19:44+0300

2024-07-22T19:44+0300

2024-07-22T19:44+0300

политика

жозеп боррель

ес

венгрия

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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что следующая встреча глав МИД стран ЕС состоится в Брюсселе, а не в Будапеште. Об этом сообщило агентство Reuters. "Боррель заявил, что решил провести следующую встречу министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции Венгрии по Украине", — говорится в материале. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на двух дипломатов из ЕС, что страны-члены объединения рассматривают меры "наказания" для Венгрии из-за недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. По данным газеты, страны-члены ЕС могут решить бойкотировать организованные Будапештом неофициальные встречи министров.

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венгрия

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жозеп боррель, ес, венгрия