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Обломки БПЛА повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ
Обломки БПЛА повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ - 22.07.2024, ПРАЙМ
Обломки БПЛА повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ
Обломки сбитого украинского беспилотника повредили инфраструктуру Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, передает в Telegram-канале оперативный штаб... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T07:49+0300
2024-07-22T07:49+0300
2024-07-22T07:57+0300
происшествия
туапсинский нпз
повреждение
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Обломки сбитого украинского беспилотника повредили инфраструктуру Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, передает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. Как ранее сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко, средства противовоздушной обороны поразили восемь беспилотников в районе Туапсе. В сообщении оперштаба указывается, что утром беспилотники ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Туапсе и, согласно данным МЧС Краснодарского края, "в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе". По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.Также сообщается, что в настоящий момент специалисты ликвидируют пожар на площади 50 кв. м. На месте происшествия работают свыше 90 человек и 31 единица техники. При этом подчеркивается, что возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.
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туапсинский нпз, повреждение
Происшествия, Туапсинский НПЗ, повреждение
Обломки БПЛА повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ
Оперштаб: обломки беспилотника повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Обломки сбитого украинского беспилотника повредили инфраструктуру Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, передает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.
Как ранее сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко, средства противовоздушной обороны поразили восемь беспилотников в районе Туапсе.
В сообщении оперштаба указывается, что утром беспилотники ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Туапсе и, согласно данным МЧС Краснодарского края, "в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе".
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области
Также сообщается, что в настоящий момент специалисты ликвидируют пожар на площади 50 кв. м. На месте происшествия работают свыше 90 человек и 31 единица техники. При этом подчеркивается, что возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.