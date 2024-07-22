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Обломки БПЛА повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ

Обломки БПЛА повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ - 22.07.2024, ПРАЙМ

Обломки БПЛА повредили инфраструктуру Туапсинского НПЗ

Обломки сбитого украинского беспилотника повредили инфраструктуру Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, передает в Telegram-канале оперативный штаб... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T07:49+0300

2024-07-22T07:49+0300

2024-07-22T07:57+0300

происшествия

туапсинский нпз

повреждение

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Обломки сбитого украинского беспилотника повредили инфраструктуру Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, передает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. Как ранее сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко, средства противовоздушной обороны поразили восемь беспилотников в районе Туапсе. В сообщении оперштаба указывается, что утром беспилотники ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Туапсе и, согласно данным МЧС Краснодарского края, "в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе". По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.Также сообщается, что в настоящий момент специалисты ликвидируют пожар на площади 50 кв. м. На месте происшествия работают свыше 90 человек и 31 единица техники. При этом подчеркивается, что возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.

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туапсинский нпз, повреждение