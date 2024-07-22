https://1prime.ru/20240722/broker-850343025.html
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию - 22.07.2024, ПРАЙМ
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию
ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T21:22+0300
2024-07-22T21:22+0300
2024-07-22T21:22+0300
экономика
брокер
покупка бизнеса
доли
егрюл
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). ООО "Инвестиционные решения" имеет три лицензии Банка России, выданные 5 июля 2023 года: лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, следует из сообщения на сайте компании. Как указано в ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО "Инвестиционные решения" является Александр Гусев. В качестве юрлица компания зарегистрирована 4 октября 2022 года. Уставный капитал компании на 14 апреля 2023 года составлял 35 миллионов рублей. ООО "ТКС" приобрело компанию 16 июля 2024 года. ООО "ТКС" на 99% принадлежит "ТКС Холдингу" и на 1% Т-Банку, входящему в этот же холдинг.
https://1prime.ru/20240722/putin-850336095.html
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брокер, покупка бизнеса, доли, егрюл
Экономика, брокер, покупка бизнеса, доли, ЕГРЮЛ
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию
"ТКС Холдинг" приобрел брокера "Инвестиционные решения"
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
ООО "Инвестиционные решения" имеет три лицензии Банка России, выданные 5 июля 2023 года: лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, следует из сообщения на сайте компании.
Как указано в ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО "Инвестиционные решения" является Александр Гусев. В качестве юрлица компания зарегистрирована 4 октября 2022 года. Уставный капитал компании на 14 апреля 2023 года составлял 35 миллионов рублей. ООО "ТКС" приобрело компанию 16 июля 2024 года.
ООО "ТКС" на 99% принадлежит "ТКС Холдингу" и на 1% Т-Банку, входящему в этот же холдинг.
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