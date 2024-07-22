Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240722/broker-850343025.html
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию - 22.07.2024, ПРАЙМ
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию
ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T21:22+0300
2024-07-22T21:22+0300
экономика
брокер
покупка бизнеса
доли
егрюл
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). ООО "Инвестиционные решения" имеет три лицензии Банка России, выданные 5 июля 2023 года: лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, следует из сообщения на сайте компании. Как указано в ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО "Инвестиционные решения" является Александр Гусев. В качестве юрлица компания зарегистрирована 4 октября 2022 года. Уставный капитал компании на 14 апреля 2023 года составлял 35 миллионов рублей. ООО "ТКС" приобрело компанию 16 июля 2024 года. ООО "ТКС" на 99% принадлежит "ТКС Холдингу" и на 1% Т-Банку, входящему в этот же холдинг.
https://1prime.ru/20240722/putin-850336095.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брокер, покупка бизнеса, доли, егрюл
Экономика, брокер, покупка бизнеса, доли, ЕГРЮЛ
21:22 22.07.2024
 
"ТКС Холдинг" приобрел еще одну брокерскую компанию

"ТКС Холдинг" приобрел брокера "Инвестиционные решения"

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© fotolia.com / Rido
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
ООО "Инвестиционные решения" имеет три лицензии Банка России, выданные 5 июля 2023 года: лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, следует из сообщения на сайте компании.
Как указано в ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО "Инвестиционные решения" является Александр Гусев. В качестве юрлица компания зарегистрирована 4 октября 2022 года. Уставный капитал компании на 14 апреля 2023 года составлял 35 миллионов рублей. ООО "ТКС" приобрело компанию 16 июля 2024 года.
ООО "ТКС" на 99% принадлежит "ТКС Холдингу" и на 1% Т-Банку, входящему в этот же холдинг.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление
17:05
 
Экономикаброкерпокупка бизнесадолиЕГРЮЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала