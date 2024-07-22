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Эксперт оценил роль личности президента США в процессе дедолларизации

Эксперт оценил роль личности президента США в процессе дедолларизации - 22.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил роль личности президента США в процессе дедолларизации

Уход от доллара является долгосрочным процессом, который не определяется исключительно фактором президентского срока или личностью президента США в этот срок,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:13+0300

2024-07-22T16:13+0300

2024-07-22T16:13+0300

сша

доллар

дедолларизация

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Уход от доллара является долгосрочным процессом, который не определяется исключительно фактором президентского срока или личностью президента США в этот срок, тем не менее, поддержка демократами высокого дефицита бюджета и дальнейшего наращивания госдолга США усилят процесс дедолларизации в мире, заявил РИА Новости директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут в ноябре. "Демократы в большей степени будут поддерживать высокий дефицит бюджета и наращивать госдолг, что является фактором ослабления доллара США в долгосрочной перспективе. Это будет в какой-то степени усиливать процессы дедолларизации в мире. Однако это очень долгосрочный процесс, который не определяется только фактором одного президентского срока и личностью президента в этот срок", - прокомментировал Салихов. Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году. При этом эксперт не считает, что заявление Байдена о выходе из президентской гонки как-то значимо скажется на российской экономике и ценах на российскую нефть. "Основным фактором влияния американской политики на российскую является санкционная политика. Однако по крайней мере до выборов и инаугурации нового президента США, не ясно, как она может измениться по сравнению с текущей. Более того, предвыборные заявления сторон могут не соответствовать фактической политике после выборов", - обращает внимание Салихов. Комментируя то, как это скажется на долларе в настоящий момент, эксперт отметил, что оценки еще преждевременны. "Пока рано говорить о том, как отказ Джо Байдена баллотироваться на второй срок скажется на долларе… Отказ Байдена от участия в выборах является рациональным решением для демократов и повышает вероятность победы их кандидата - однако пока не ясно, в какой степени. Наверно, через несколько недель, после проведения опросов общественного мнения, можно будет оценивать такую вероятность", - указал Салихов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, доллар, дедолларизация