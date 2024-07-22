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"Жест отчаяния". Киев поставил западных спонсоров перед фактом - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/defolt-850314816.html
"Жест отчаяния". Киев поставил западных спонсоров перед фактом
"Жест отчаяния". Киев поставил западных спонсоров перед фактом - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Жест отчаяния". Киев поставил западных спонсоров перед фактом
Киевские власти безуспешно пытаются уговорить кредиторов на реструктуризацию долга, однако не проявляют никакой гибкости в этом вопросе, передает агентство РИА... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T08:39+0300
2024-07-22T09:24+0300
экономика
украина
дефолт
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Киевские власти безуспешно пытаются уговорить кредиторов на реструктуризацию долга, однако не проявляют никакой гибкости в этом вопросе, передает агентство РИА Новости со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева."Инвесторам предложили совершенно невыгодные условия. Придется идти на уступки", — отметил эксперт.Беляев также назвал "странным" решение Киева ставить кредиторам свои условия, учитывая отсутствие у Украины должного авторитета. Тем не менее, союзники могут согласиться на реструктуризацию, но потребуют выгодных условий приобретения активов или земли. Аналитики JPMorgan Chase &amp; Co. предполагают, что мораторий на выплаты по внешнему долгу может быть продлен не на два года, а всего несколько месяцев. В случае отказа инвесторов от реструктуризации, Украина рассматривает введение моратория как запасной вариант.Некоторые эксперты считают, что это "жест отчаяния", который не работает, учитывая возможность блокировки украинских счетов западными банками в случае дефолта.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство Украины и международные держатели облигаций начали второй раунд переговоров о реструктуризации долга размером свыше 20 миллиардов долларов.
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украина, дефолт
Экономика, УКРАИНА, дефолт
08:39 22.07.2024 (обновлено: 09:24 22.07.2024)
 
"Жест отчаяния". Киев поставил западных спонсоров перед фактом

Экономист Беляев назвал странным способ избежать дефолта на Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Киевские власти безуспешно пытаются уговорить кредиторов на реструктуризацию долга, однако не проявляют никакой гибкости в этом вопросе, передает агентство РИА Новости со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.
"Инвесторам предложили совершенно невыгодные условия. Придется идти на уступки", — отметил эксперт.
Беляев также назвал "странным" решение Киева ставить кредиторам свои условия, учитывая отсутствие у Украины должного авторитета. Тем не менее, союзники могут согласиться на реструктуризацию, но потребуют выгодных условий приобретения активов или земли.
Аналитики JPMorgan Chase & Co. предполагают, что мораторий на выплаты по внешнему долгу может быть продлен не на два года, а всего несколько месяцев. В случае отказа инвесторов от реструктуризации, Украина рассматривает введение моратория как запасной вариант.
Некоторые эксперты считают, что это "жест отчаяния", который не работает, учитывая возможность блокировки украинских счетов западными банками в случае дефолта.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство Украины и международные держатели облигаций начали второй раунд переговоров о реструктуризации долга размером свыше 20 миллиардов долларов.
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