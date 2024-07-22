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В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка

В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка - 22.07.2024, ПРАЙМ

В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка

Депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Государственную думу законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан за их... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T06:16+0300

2024-07-22T06:16+0300

2024-07-22T06:23+0300

госдума

мигранты

депортация

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Государственную думу законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан за их счет в случае признания недействительным их сертификатов о знании русского языка, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. По заявлению ЛДПР, указанный законопроект внесут в Госдуму 22 июля. Как указывается в законопроекте, "в случае, если у иностранного гражданина, получившего разрешение на работу или патент, указанный в статье 13.3 настоящего Федерального закона, признан недействительным сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации… депортация осуществляется за счет средств депортируемого иностранного гражданина".А в случает отсутствия у депортируемого иностранного гражданина достаточных средств на дрогу, как отмечается в документе, он будет отправлен за пределы РФ за счет "дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, гражданином которого является депортируемый иностранный гражданин". При этом в пояснительной записке к законопроекту указывается, что в последнее время участились случаи фиктивного приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с целью выдачи сертификата.

https://1prime.ru/20240720/shri-lanka-850294795.html

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госдума, мигранты, депортация