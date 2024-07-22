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В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка
В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка - 22.07.2024, ПРАЙМ
В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка
Депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Государственную думу законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан за их... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T06:16+0300
2024-07-22T06:23+0300
госдума
мигранты
депортация
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Государственную думу законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан за их счет в случае признания недействительным их сертификатов о знании русского языка, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. По заявлению ЛДПР, указанный законопроект внесут в Госдуму 22 июля. Как указывается в законопроекте, "в случае, если у иностранного гражданина, получившего разрешение на работу или патент, указанный в статье 13.3 настоящего Федерального закона, признан недействительным сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации… депортация осуществляется за счет средств депортируемого иностранного гражданина".А в случает отсутствия у депортируемого иностранного гражданина достаточных средств на дрогу, как отмечается в документе, он будет отправлен за пределы РФ за счет "дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, гражданином которого является депортируемый иностранный гражданин". При этом в пояснительной записке к законопроекту указывается, что в последнее время участились случаи фиктивного приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с целью выдачи сертификата.
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госдума, мигранты, депортация
Госдума, Мигранты, депортация
06:16 22.07.2024 (обновлено: 06:23 22.07.2024)
 
В ГД вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка

В Госдуму вносят проект о депортации иностранцев за незнание русского языка

© РИА Новости . Сергей Строителев | Перейти в медиабанкСитуация с мигрантами в Германии
Ситуация с мигрантами в Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Сергей Строителев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Государственную думу законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан за их счет в случае признания недействительным их сертификатов о знании русского языка, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
По заявлению ЛДПР, указанный законопроект внесут в Госдуму 22 июля.
Как указывается в законопроекте, "в случае, если у иностранного гражданина, получившего разрешение на работу или патент, указанный в статье 13.3 настоящего Федерального закона, признан недействительным сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации… депортация осуществляется за счет средств депортируемого иностранного гражданина".
А в случает отсутствия у депортируемого иностранного гражданина достаточных средств на дрогу, как отмечается в документе, он будет отправлен за пределы РФ за счет "дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, гражданином которого является депортируемый иностранный гражданин".
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При этом в пояснительной записке к законопроекту указывается, что в последнее время участились случаи фиктивного приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с целью выдачи сертификата.
 
ГосдумаМигрантыдепортация
 
 
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