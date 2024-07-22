https://1prime.ru/20240722/eskrou-850340785.html
В Госдуме рассказали о решении по дистанционному открытию эскроу-счетов
В Госдуме рассказали о решении по дистанционному открытию эскроу-счетов - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о решении по дистанционному открытию эскроу-счетов
Решение, по которому россияне смогут открывать эскроу-счета удаленно, практически принято, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:24+0300
2024-07-22T19:24+0300
2024-07-22T19:25+0300
экономика
россия
госдума
ипотека
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение, по которому россияне смогут открывать эскроу-счета удаленно, практически принято, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию. "Мы практически уже приняли решение, по которому физические лица смогут открывать эскроу-счета удаленно. Для этого они должны использовать соответствующие порталы госуслуг, эти порталы позволяют идентифицировать реального гражданина, и, соответственно, он сможет открыть счет, получить в том числе и кредит для того, чтобы оплатить, например, услугу по приобретению жилья", - сказал Аксаков. Глава комитета Госдумы обратил внимание на трудности открытия этих счетов, когда гражданам приходится преодолевать большие расстояния для этого. "Сейчас зачастую им (гражданам – ред.) приходится очень большие расстояния преодолевать для того, чтобы открыть счет, они должны лично присутствовать в банке, и они могут находиться на другой территории… Мы законом этот вопрос снимаем, поскольку современные технологии и то, как мы продвинулись в использовании порталов государственных, позволяют идентифицировать в 100% клиентов, гарантировать, что это он открывает счет и он будет все свои операции выполнять", - пояснил Аксаков. Использование эскроу-счетов стало обязательным для застройщиков с 1 июля 2019 года. По договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после этой даты, привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием этих счетов. Законопроект, предусматривающий возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица, был внесен в Госдуму 15 мая 2024 года.
https://1prime.ru/20240722/ipoteka-850311605.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, ипотека, строительство
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ипотека, строительство
В Госдуме рассказали о решении по дистанционному открытию эскроу-счетов
Аксаков: решение о дистанционном открытии эскроу-счетов практически принято
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение, по которому россияне смогут открывать эскроу-счета удаленно, практически принято, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию.
"Мы практически уже приняли решение, по которому физические лица смогут открывать эскроу-счета удаленно. Для этого они должны использовать соответствующие порталы госуслуг, эти порталы позволяют идентифицировать реального гражданина, и, соответственно, он сможет открыть счет, получить в том числе и кредит для того, чтобы оплатить, например, услугу по приобретению жилья", - сказал Аксаков.
Глава комитета Госдумы обратил внимание на трудности открытия этих счетов, когда гражданам приходится преодолевать большие расстояния для этого.
"Сейчас зачастую им (гражданам – ред.) приходится очень большие расстояния преодолевать для того, чтобы открыть счет, они должны лично присутствовать в банке, и они могут находиться на другой территории… Мы законом этот вопрос снимаем, поскольку современные технологии и то, как мы продвинулись в использовании порталов государственных, позволяют идентифицировать в 100% клиентов, гарантировать, что это он открывает счет и он будет все свои операции выполнять", - пояснил Аксаков.
Использование эскроу-счетов стало обязательным для застройщиков с 1 июля 2019 года. По договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после этой даты, привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием этих счетов. Законопроект, предусматривающий возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица, был внесен в Госдуму 15 мая 2024 года.
Названы регионы - лидеры по развитию ипотеки в России