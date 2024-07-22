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В Госдуме рассказали о решении по дистанционному открытию эскроу-счетов

В Госдуме рассказали о решении по дистанционному открытию эскроу-счетов - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о решении по дистанционному открытию эскроу-счетов

Решение, по которому россияне смогут открывать эскроу-счета удаленно, практически принято, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T19:24+0300

2024-07-22T19:24+0300

2024-07-22T19:25+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение, по которому россияне смогут открывать эскроу-счета удаленно, практически принято, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию. "Мы практически уже приняли решение, по которому физические лица смогут открывать эскроу-счета удаленно. Для этого они должны использовать соответствующие порталы госуслуг, эти порталы позволяют идентифицировать реального гражданина, и, соответственно, он сможет открыть счет, получить в том числе и кредит для того, чтобы оплатить, например, услугу по приобретению жилья", - сказал Аксаков. Глава комитета Госдумы обратил внимание на трудности открытия этих счетов, когда гражданам приходится преодолевать большие расстояния для этого. "Сейчас зачастую им (гражданам – ред.) приходится очень большие расстояния преодолевать для того, чтобы открыть счет, они должны лично присутствовать в банке, и они могут находиться на другой территории… Мы законом этот вопрос снимаем, поскольку современные технологии и то, как мы продвинулись в использовании порталов государственных, позволяют идентифицировать в 100% клиентов, гарантировать, что это он открывает счет и он будет все свои операции выполнять", - пояснил Аксаков. Использование эскроу-счетов стало обязательным для застройщиков с 1 июля 2019 года. По договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после этой даты, привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием этих счетов. Законопроект, предусматривающий возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица, был внесен в Госдуму 15 мая 2024 года.

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россия, госдума, ипотека, строительство