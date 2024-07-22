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НЛМК и ФАС России заключили мировое соглашение по "делу металлургов"

НЛМК и ФАС России заключили мировое соглашение по "делу металлургов" - 22.07.2024, ПРАЙМ

НЛМК и ФАС России заключили мировое соглашение по "делу металлургов"

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заключили мировое соглашение в рамках спора по так называемому... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:14+0300

2024-07-22T16:14+0300

2024-07-22T16:14+0300

россия

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заключили мировое соглашение в рамках спора по так называемому "делу металлургов", следует из опубликованного определения арбитражного суда Липецкой области. "Лица, участвующие в деле, пояснили, что ПАО "НЛМК" и ФАС России подписано мировое соглашение об урегулировании спора, вытекающего из факта принятия решения от 24.02.2022… о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в судебном акте. ФАС в феврале 2022 года пришла к выводу, что НЛМК, "Северсталь" и Магнитогорский металлургический комбинат с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката. В сентябре 2022 года на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы. В частности, НЛМК был оштрафован на сумму более 8,7 миллиарда рублей. Решение и предписание ФАС предприятие оспаривает в арбитражном суде Москвы, а постановление о назначении штрафа оспаривало в липецком суде. Арбитражный суд Липецкой области 17 июля по ходатайствам НЛМК и ФАС, заявленным "в целях рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения" передал свое дело на рассмотрение арбитражного суда Москвы. Очередное заседание по делу об оспаривании решения и предписания ранее было назначено на 7 августа. Акты ФАС по "делу металлургов" были оспорены всеми тремя металлургическими гигантами. В январе арбитражный суд Москвы рассмотрел и отклонил первое такое заявление – от "Северстали", но в мае стороны помирились в апелляционной инстанции. В июне арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение ММК и ФАС. Параметры договоренностей не разглашались, дела слушались в закрытом режиме. В октябре глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что ведомство не видит оснований для снижения штрафов до минимального размера, поскольку финансовые показатели компаний "оцениваются позитивно". Но уже в апреле замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что "в рамках мирового соглашения однозначно будут штрафы, но они, наверное, будут разумными и необременительными для компаний".

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россия, нлмк, суд