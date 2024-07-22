https://1prime.ru/20240722/finrynok-850335264.html

Путин одобрил оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финрынка

Путин одобрил оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финрынка - 22.07.2024, ПРАЙМ

Путин одобрил оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финрынка

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка РФ. Соответствующий документ... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:41+0300

2024-07-22T16:41+0300

2024-07-22T16:41+0300

экономика

россия

владимир путин

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121028_0:438:2797:2011_1920x0_80_0_0_963d796b25ec9488650ff9713eabd239.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ, в частности, освобождает небанковские кредитные организации, не являющиеся центральным контрагентом или центральным депозитарием, от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО. При этом Госдума учла замечания правительства РФ и исключила из текста документа положения, которые освобождали от составления такой отчетности и некредитные финансовые организации. Законом также исключается обязанность эмитентов предоставлять заинтересованным лицам копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, если электронная версия такого решения размещена на сайте эмитента в сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в предусмотренном законодательством о ценных бумагах порядке. А соискатели лицензии на финансовом рынке освобождаются от обязанности представлять в Банк России документы, которые доступны ЦБ в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Также с трех до семи рабочих дней увеличивается срок направления в ЦБ уведомлений участниками финансового рынка об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета), о назначении (освобождении) отдельных должностных лиц – с одного до трех рабочих дней. Одновременно уточняются и полномочия ЦБ, в том числе в части запроса в МВД России сведений о наличии или отсутствии судимости у кандидатов на должности руководителей и главных бухгалтеров банков, а также небанковских кредитных организаций. А депозитарий, который осуществляет учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению или обращению в РФ, должен будет оказывать их владельцу услуги, связанные с получением доходов и иных выплат по ним. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после такой публикации начнет действовать обязанность держателя реестра один раз в год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по нему.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон