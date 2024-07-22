Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240722/flydubai-850343665.html
Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка
Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка
Планы по расширению флота и сети эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai тормозят значительные задержки в графиках поставок самолетов компанией Boeing,... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:00+0300
2024-07-22T22:00+0300
экономика
авиаперевозки
flydubai
https://cdnn.1prime.ru/img/76150/67/761506702_0:22:1025:598_1920x0_80_0_0_35180995ef568750cd53a410babe294a.jpg
ДОХА, 22 июл - ПРАЙМ. Планы по расширению флота и сети эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai тормозят значительные задержки в графиках поставок самолетов компанией Boeing, до конца этого года ни один новый самолет не пополнит ее флот, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Flydubai. Ранее издание Gulf News писало, что Flydubai сообщила о задержках с поставками новых самолетов Boeing. "Мы крайне разочарованы, узнав, что Boeing не сможет выполнить свои обязательства по поставке большего количества самолетов до конца года. Частые пересмотры графика поставок со стороны Boeing помешали нашим стратегическим планам роста, что привело к значительным сбоям в наших опубликованных графиках полетов. Сокращение мощностей повлияет на наших клиентов, а также на наши прогнозируемые финансовые показатели", - заявил генеральный директор авиакомпании Гейс аль-Гейс, его слова приводит пресс-служба. Он призвал Boeing "принять немедленные меры по стабилизации производства и поставок, чтобы избежать дальнейших задержек и одновременно соблюсти высокие стандарты". По данным Flydubai, ее флот состоит из 88 самолетов Boeing 737, в том числе 29 самолетов Boeing 737-800, 56 самолетов Boeing 737 MAX 8 и три самолета Boeing 737 MAX 9. Более 125 самолетов Boeing 737 MAX должны быть поставлены в течение следующего десятилетия. При этом, как отмечают в компании, постоянные проблемы с графиком поставок Boeing привели к тому, что в течение последних трех лет поставлялось меньше нужного количества самолетов. Многократные пересмотры графика поставок на 2024 год означают, что Boeing не поставит 14 самолетов Boeing 737 MAX, первоначально запланированных на этот год. Самолеты, полученные в первом полугодии, были из "портфеля" поставок, запланированных на предыдущие годы. Как указала авиакомпания, чтобы смягчить задержки в поставках и удовлетворить растущий спрос на поездки, ей пришлось продлить аренду некоторых самолетов, которые нужно было вернуть арендодателям. Кроме того, Flydubai инвестировала в обширную программу модернизации своего парка самолетов Boeing 737-800 следующего поколения. Поскольку в ближайшие несколько месяцев планируется запустить шесть новых маршрутов, авиакомпания в настоящее время пересматривает график и частоту рейсов в своей сети из-за ограничений в наличии самолетов.
https://1prime.ru/20240708/boeing-849898187.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76150/67/761506702_0:0:797:598_1920x0_80_0_0_e0df7478c897ad8ed31b42229a0798b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиаперевозки, flydubai
Экономика, авиаперевозки, Flydubai
22:00 22.07.2024
 
Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка

Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов на фоне задержек поставок

© Фото : FlydubaiСамолеты авиакомпании-лоукостера Flydubai
Самолеты авиакомпании-лоукостера Flydubai - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© Фото : Flydubai
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 22 июл - ПРАЙМ. Планы по расширению флота и сети эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai тормозят значительные задержки в графиках поставок самолетов компанией Boeing, до конца этого года ни один новый самолет не пополнит ее флот, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Flydubai.
Ранее издание Gulf News писало, что Flydubai сообщила о задержках с поставками новых самолетов Boeing.
"Мы крайне разочарованы, узнав, что Boeing не сможет выполнить свои обязательства по поставке большего количества самолетов до конца года. Частые пересмотры графика поставок со стороны Boeing помешали нашим стратегическим планам роста, что привело к значительным сбоям в наших опубликованных графиках полетов. Сокращение мощностей повлияет на наших клиентов, а также на наши прогнозируемые финансовые показатели", - заявил генеральный директор авиакомпании Гейс аль-Гейс, его слова приводит пресс-служба.
Он призвал Boeing "принять немедленные меры по стабилизации производства и поставок, чтобы избежать дальнейших задержек и одновременно соблюсти высокие стандарты".
По данным Flydubai, ее флот состоит из 88 самолетов Boeing 737, в том числе 29 самолетов Boeing 737-800, 56 самолетов Boeing 737 MAX 8 и три самолета Boeing 737 MAX 9. Более 125 самолетов Boeing 737 MAX должны быть поставлены в течение следующего десятилетия.
При этом, как отмечают в компании, постоянные проблемы с графиком поставок Boeing привели к тому, что в течение последних трех лет поставлялось меньше нужного количества самолетов. Многократные пересмотры графика поставок на 2024 год означают, что Boeing не поставит 14 самолетов Boeing 737 MAX, первоначально запланированных на этот год. Самолеты, полученные в первом полугодии, были из "портфеля" поставок, запланированных на предыдущие годы.
Как указала авиакомпания, чтобы смягчить задержки в поставках и удовлетворить растущий спрос на поездки, ей пришлось продлить аренду некоторых самолетов, которые нужно было вернуть арендодателям. Кроме того, Flydubai инвестировала в обширную программу модернизации своего парка самолетов Boeing 737-800 следующего поколения. Поскольку в ближайшие несколько месяцев планируется запустить шесть новых маршрутов, авиакомпания в настоящее время пересматривает график и частоту рейсов в своей сети из-за ограничений в наличии самолетов.
#Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Симферополя - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях
8 июля, 07:51
 
ЭкономикаавиаперевозкиFlydubai
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала