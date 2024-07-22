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Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка

Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка - 22.07.2024, ПРАЙМ

Эмиратская Flydubai обвинила Boeing в срыве планов по расширению авиапарка

Планы по расширению флота и сети эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai тормозят значительные задержки в графиках поставок самолетов компанией Boeing,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T22:00+0300

2024-07-22T22:00+0300

2024-07-22T22:00+0300

экономика

авиаперевозки

flydubai

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ДОХА, 22 июл - ПРАЙМ. Планы по расширению флота и сети эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai тормозят значительные задержки в графиках поставок самолетов компанией Boeing, до конца этого года ни один новый самолет не пополнит ее флот, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Flydubai. Ранее издание Gulf News писало, что Flydubai сообщила о задержках с поставками новых самолетов Boeing. "Мы крайне разочарованы, узнав, что Boeing не сможет выполнить свои обязательства по поставке большего количества самолетов до конца года. Частые пересмотры графика поставок со стороны Boeing помешали нашим стратегическим планам роста, что привело к значительным сбоям в наших опубликованных графиках полетов. Сокращение мощностей повлияет на наших клиентов, а также на наши прогнозируемые финансовые показатели", - заявил генеральный директор авиакомпании Гейс аль-Гейс, его слова приводит пресс-служба. Он призвал Boeing "принять немедленные меры по стабилизации производства и поставок, чтобы избежать дальнейших задержек и одновременно соблюсти высокие стандарты". По данным Flydubai, ее флот состоит из 88 самолетов Boeing 737, в том числе 29 самолетов Boeing 737-800, 56 самолетов Boeing 737 MAX 8 и три самолета Boeing 737 MAX 9. Более 125 самолетов Boeing 737 MAX должны быть поставлены в течение следующего десятилетия. При этом, как отмечают в компании, постоянные проблемы с графиком поставок Boeing привели к тому, что в течение последних трех лет поставлялось меньше нужного количества самолетов. Многократные пересмотры графика поставок на 2024 год означают, что Boeing не поставит 14 самолетов Boeing 737 MAX, первоначально запланированных на этот год. Самолеты, полученные в первом полугодии, были из "портфеля" поставок, запланированных на предыдущие годы. Как указала авиакомпания, чтобы смягчить задержки в поставках и удовлетворить растущий спрос на поездки, ей пришлось продлить аренду некоторых самолетов, которые нужно было вернуть арендодателям. Кроме того, Flydubai инвестировала в обширную программу модернизации своего парка самолетов Boeing 737-800 следующего поколения. Поскольку в ближайшие несколько месяцев планируется запустить шесть новых маршрутов, авиакомпания в настоящее время пересматривает график и частоту рейсов в своей сети из-за ограничений в наличии самолетов.

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авиаперевозки, flydubai