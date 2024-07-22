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ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Европы взрывчатки для терактов
ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Европы взрывчатки для терактов - 22.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Европы взрывчатки для терактов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла канал поставок взрывчатых веществ и электродетонаторов из Германии и Италии для совершения... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T09:54+0300
2024-07-22T09:54+0300
2024-07-22T09:54+0300
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла канал поставок взрывчатых веществ и электродетонаторов из Германии и Италии для совершения террористических актов в России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — сказано в сообщении ведомства.Органы безопасности обратились к европейским спецслужбам для выявления организаторов и соучастников этих террористических актов, но пока не получили ответа. Следует отметить, что подобная схема транспортировки опасных веществ из Европы в Россию была раскрыта в апреле 2023 года в Крыму.Следственные органы задержали лиц, подготовившихся совершить террористический акт, а также выяснили, что их деятельностью руководил Роман Машовец — заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского, который разыскивается в России. В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ.
https://1prime.ru/20240719/fsb-850259687.html
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Европы взрывчатки для терактов
ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов из Германии и Италии
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла канал поставок взрывчатых веществ и электродетонаторов из Германии и Италии для совершения террористических актов в России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — сказано в сообщении ведомства.
Органы безопасности обратились к европейским спецслужбам для выявления организаторов и соучастников этих террористических актов, но пока не получили ответа. Следует отметить, что подобная схема транспортировки опасных веществ из Европы в Россию была раскрыта в апреле 2023 года в Крыму.
Следственные органы задержали лиц, подготовившихся совершить террористический акт, а также выяснили, что их деятельностью руководил Роман Машовец — заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского, который разыскивается в России. В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ.
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