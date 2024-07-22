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Китай уже отвернулся. Американцы подрывают доверие к своему главному козырю - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/gosdolg--850276424.html
Китай уже отвернулся. Американцы подрывают доверие к своему главному козырю
Китай уже отвернулся. Американцы подрывают доверие к своему главному козырю - 22.07.2024, ПРАЙМ
Китай уже отвернулся. Американцы подрывают доверие к своему главному козырю
Госдолг США подобрался к отметке 35 триллионов долларов. Международный валютный фонд предупредил: инвестиционная привлекательность Штатов упала. При этом, для... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T04:04+0300
2024-07-22T04:04+0300
статья
сша
китай
мвф
госдолг
госдолг сша
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Госдолг США подобрался к отметке 35 триллионов долларов. Международный валютный фонд предупредил: инвестиционная привлекательность Штатов упала. При этом, для американцев критически важно продавать свой долг инвесторам, чтобы продолжать обслуживать текущие долговые обязательства, закрывать дефицит и финансировать огромные расходы. Почему внешние кредиторы уже рассматривают трежерис как самый надежный актив и чем это грозит крупнейшему должнику в мире – в материале "Прайм".Инвестиционные рискиАмериканские финансовые обязательства приблизились к очередной немыслимой отметке. Проблему признали в Федрезерве. "Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше раньше, чем позже", — сказал глава ведомства Джером Пауэлл.Соединенные Штаты остаются экономикой с крупнейшим долгом, чья чистая международная инвестиционная позиция ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году, - говорится в июльском докладе МВФ. Для сравнения, с 2016 по 2019 годы показатель составлял минус 46,5% ВВП.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак следствие, США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на гособлигации, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны. Все будет зависеть от способности властей восстановить финансовую устойчивость в экономике.Интерес инвесторов к долговым бумагам правительства США уже снижается. Причем многих беспокоит не столько сам долг, сколько расходы на его обслуживание. Уже сегодня Америка тратит только на выплату процентов более триллиона ежегодно, что превышает траты на оборону страны – самую большую статью расходов федерального бюджета.По прогнозу Бюджетного управления конгресса США, общий государственный долг к 2034 году вырастет до 50,7 трлн долларов, или 122% ВВП страны, а дефицит федерального бюджета в этом году достигнет 1,9 трлн, а к 2034 году — 2,8 трлн."Инвесторы видят, что правительство США тратит на выплату процентов около 20% всей доходной части бюджета, что критически много. При этом, как показывает практика, Бюджетное управление всегда ошибалось в своих прогнозах - они реализовывались раньше", - указывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.В прошлом году США уже лишились наивысшего кредитного рейтинга (ААА), который крупнейшей экономике мира присваивали десятилетиями. Международное рейтинговое агентство Fitch в августе 2023-го понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Это означает, что исключительным уровнем платежеспособности страна уже не обладает.Избыточный объемВ последнее время США активно наращивают предложение долговых бумаг. Однако продолжающаяся накачка бюджета заемными средствами, а также - экономические и геополитические причины, вынуждают инвесторов снижать объемы покупки."За последние десять лет доля вложений иностранцев снизилась с 34% до 22%. ФРС США имеет намного более ограниченные возможности по выкупу американского госдолга, т.к. инфляционные риски за последние четыре года стали реальностью. Вся надежда на рост спроса со стороны страховых компаний и пенсионных фондов", - указывает Константин Балабушко, эксперт по портфельным инвестициям.Если ситуация не изменится в следующие десять лет, это будет подрывать и экономическую и политическую монополию США.Риск снижения внешнего спроса на госдолг – прямое следствие и агрессивной внешней политики Соединенных Штатов. Негативно сказалось ухудшение отношений с Китаем, одним из крупнейших инвесторов в трежерис, говорит Алексей Андросов, начальник Казначейства ПАО "РосДорБанк".Барьеры, которые чинит Вашингтон своему второму крупнейшему внешнему кредитору привели к тому, что с начала года вложения КНР в американский долг упали почти на треть, а в январе-марте 2024-го Пекин устроил рекордную квартальную распродажу гособлигаций – минус 53 миллиарда долларов. Россия так вообще давно свела вложения в трежерис практически до нуля."Повышение США импортных пошлин на кита скую продукцию угрожает стратегии Пекина по выводу экономики на более высокие темпы роста за счет экспорта. В качестве обратной меры, несмотря на рост профицита торгового баланса, Китай может cущественно снизить объемы инвестиций в американские гособлигации", - прогнозирует Павел Журавлев, Начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка".Негативные эффектыВ конечном итоге правительство США попадает в замкнутый круг: оно вынуждено предлагать более высокие процентные ставки, чтобы привлечь инвесторов. А это, в свою очередь, опять увеличивает расходы на обслуживание госдолга и создает дополнительное давление на федеральный бюджет.Трудности с привлечением новых займов создадут целый ряд проблем американской экономике: необходимость сокращения госрасходов, замедление экономического роста. В долгосрочной перспективе расшатает финансовую стабильность и полностью подорвет доверие американской экономике.Такое положение дел будет все больше размывать статус доллара как главной резервной валюты. Особенно - в параллели с активными процессами дедолларизации, которая затрагивает уже почти половину стран. И как, подчеркивают аналитики, в таких условиях уже не вполне ясно, какие меры предпринимать правительству США для стабилизации экономической ситуации и укрепления доверия к своим финансовым инструментам.
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Наталья Дембинская
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сша, китай, мвф, госдолг, госдолг сша
Статья, США, КИТАЙ, МВФ, госдолг, госдолг США
04:04 22.07.2024
 
Китай уже отвернулся. Американцы подрывают доверие к своему главному козырю

МВФ: госдолг США в 2027 г. превысит 130%, а в 2032 г. — 140% от ВВП страны

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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Наталья Дембинская
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Госдолг США подобрался к отметке 35 триллионов долларов. Международный валютный фонд предупредил: инвестиционная привлекательность Штатов упала. При этом, для американцев критически важно продавать свой долг инвесторам, чтобы продолжать обслуживать текущие долговые обязательства, закрывать дефицит и финансировать огромные расходы. Почему внешние кредиторы уже рассматривают трежерис как самый надежный актив и чем это грозит крупнейшему должнику в мире – в материале "Прайм".

Инвестиционные риски

Американские финансовые обязательства приблизились к очередной немыслимой отметке. Проблему признали в Федрезерве. "Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше раньше, чем позже", — сказал глава ведомства Джером Пауэлл.
Соединенные Штаты остаются экономикой с крупнейшим долгом, чья чистая международная инвестиционная позиция ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году, - говорится в июльском докладе МВФ. Для сравнения, с 2016 по 2019 годы показатель составлял минус 46,5% ВВП.
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Как следствие, США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на гособлигации, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны. Все будет зависеть от способности властей восстановить финансовую устойчивость в экономике.
Интерес инвесторов к долговым бумагам правительства США уже снижается. Причем многих беспокоит не столько сам долг, сколько расходы на его обслуживание. Уже сегодня Америка тратит только на выплату процентов более триллиона ежегодно, что превышает траты на оборону страны – самую большую статью расходов федерального бюджета.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Они уже близко: золотой стандарт обернулся против США
9 июля, 04:04
По прогнозу Бюджетного управления конгресса США, общий государственный долг к 2034 году вырастет до 50,7 трлн долларов, или 122% ВВП страны, а дефицит федерального бюджета в этом году достигнет 1,9 трлн, а к 2034 году — 2,8 трлн.
"Инвесторы видят, что правительство США тратит на выплату процентов около 20% всей доходной части бюджета, что критически много. При этом, как показывает практика, Бюджетное управление всегда ошибалось в своих прогнозах - они реализовывались раньше", - указывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.
В прошлом году США уже лишились наивысшего кредитного рейтинга (ААА), который крупнейшей экономике мира присваивали десятилетиями. Международное рейтинговое агентство Fitch в августе 2023-го понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Это означает, что исключительным уровнем платежеспособности страна уже не обладает.

Избыточный объем

В последнее время США активно наращивают предложение долговых бумаг. Однако продолжающаяся накачка бюджета заемными средствами, а также - экономические и геополитические причины, вынуждают инвесторов снижать объемы покупки.
"За последние десять лет доля вложений иностранцев снизилась с 34% до 22%. ФРС США имеет намного более ограниченные возможности по выкупу американского госдолга, т.к. инфляционные риски за последние четыре года стали реальностью. Вся надежда на рост спроса со стороны страховых компаний и пенсионных фондов", - указывает Константин Балабушко, эксперт по портфельным инвестициям.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Последнее предупреждение. Китай может прижать Америку из-за новых угроз
15 апреля, 04:04
Если ситуация не изменится в следующие десять лет, это будет подрывать и экономическую и политическую монополию США.
Риск снижения внешнего спроса на госдолг – прямое следствие и агрессивной внешней политики Соединенных Штатов. Негативно сказалось ухудшение отношений с Китаем, одним из крупнейших инвесторов в трежерис, говорит Алексей Андросов, начальник Казначейства ПАО "РосДорБанк".
Барьеры, которые чинит Вашингтон своему второму крупнейшему внешнему кредитору привели к тому, что с начала года вложения КНР в американский долг упали почти на треть, а в январе-марте 2024-го Пекин устроил рекордную квартальную распродажу гособлигаций – минус 53 миллиарда долларов. Россия так вообще давно свела вложения в трежерис практически до нуля.
"Повышение США импортных пошлин на кита скую продукцию угрожает стратегии Пекина по выводу экономики на более высокие темпы роста за счет экспорта. В качестве обратной меры, несмотря на рост профицита торгового баланса, Китай может cущественно снизить объемы инвестиций в американские гособлигации", - прогнозирует Павел Журавлев, Начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка".
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Мир придумал противоядие от США: чем заменят доллар
10 апреля, 04:04

Негативные эффекты

В конечном итоге правительство США попадает в замкнутый круг: оно вынуждено предлагать более высокие процентные ставки, чтобы привлечь инвесторов. А это, в свою очередь, опять увеличивает расходы на обслуживание госдолга и создает дополнительное давление на федеральный бюджет.
Трудности с привлечением новых займов создадут целый ряд проблем американской экономике: необходимость сокращения госрасходов, замедление экономического роста. В долгосрочной перспективе расшатает финансовую стабильность и полностью подорвет доверие американской экономике.
Такое положение дел будет все больше размывать статус доллара как главной резервной валюты. Особенно - в параллели с активными процессами дедолларизации, которая затрагивает уже почти половину стран. И как, подчеркивают аналитики, в таких условиях уже не вполне ясно, какие меры предпринимать правительству США для стабилизации экономической ситуации и укрепления доверия к своим финансовым инструментам.
Обнуление: что будет, если весь мир перестанет платить по долгам
16 июля, 08:00
 
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