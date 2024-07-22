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Комитет Госдумы высказался об индексации госпошлин

Комитет Госдумы высказался об индексации госпошлин - 22.07.2024, ПРАЙМ

Комитет Госдумы высказался об индексации госпошлин

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал ко второму чтению изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие индексацию размера... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T13:35+0300

2024-07-22T13:35+0300

2024-07-22T13:35+0300

госдума

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал ко второму чтению изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие индексацию размера государственных пошлин для дел, рассматриваемых Верховным судом, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. "Мера позволит обеспечить повышение эффективности судебной системы. Значительная часть полученных средств станет еще одним источником доходов для муниципальных бюджетов", - отмечается в пресс-релизе бюджетного комитета. В нем указывается, что размер действующей на сегодня госпошлины на протяжении 15 лет практически не повышался, что "привело к утрате судебной пошлиной какого-либо экономического и регулирующего смысла". Согласно статистике, доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 годах составили, соответственно, лишь 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы. При этом комитет считает важным, что наравне с повышением ставок госпошлин законопроект в полном объеме сохраняет для граждан и организаций установленные в настоящее время льготы, связанные с возможностью уменьшения размера госпошлины, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты. Так, от уплаты госпошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав, инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в некоторых случаях - пенсионеры. Также вводятся дополнительные льготы, направленные на освобождение от уплаты пошлин детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов. Предусматривается и новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье. Помимо этого, для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины, предполагающие оплату только 50% от суммы обычно взимаемой пошлины. "Важно учесть, что приказное производство составляет 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства", - подчеркивается в пресс-релизе. В нем также отмечается, что в части экономических споров предлагаемые законопроектом изменения для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривают незначительные изменения действующих ставок. При доработке текста поправок были проведены консультации с представителями профессионального сообщества, различных объединений и ассоциаций. Предлагаемые изменения позволят обеспечить соответствие госпошлины актуальным экономическим реалиям и повысить эффективность правосудия, считает бюджетный комитет.

https://1prime.ru/20240710/sf-849984690.html

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