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Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета

Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета - 22.07.2024, ПРАЙМ

Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета

Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T22:42+0300

2024-07-22T22:42+0300

2024-07-22T22:54+0300

россия

владимир путин

указ президента рф

госсовет

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Из документа следует, что глава государства поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность". Также он поручил создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".Путин изменил в состав Госсовета. Он включил в него врио глав девяти регионов, в том числе врио главы Республики Алтай Андрея Турчака."Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... "Об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации"... следующие изменения: Беспрозванных А. С. - временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, Демешин Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, Кухарук Р. Н. - временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Миляев Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, Середюк И. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Смирнов А. Б. - временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Турчак А. А. - временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, Федорищев В. А. - временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, Филимонов Г. Ю. - временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области", — сказано в документе.Российский лидер также уточнил наименование должности Левитина И. Е. — "советник Президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая) и исключил из состава совета бывших глав регионов - "Азарова Д. И., Алиханова А. А., Дегтярева М. В., Комарову Н. В., Старовойта Р. В., Хорохордина О. Л. и Цивилева С. Е".Кроме того, глава государства назначил председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева.Комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", согласно указу, возглавит губернатор Рязанской области Павел Малков.

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россия, владимир путин, указ президента рф, госсовет