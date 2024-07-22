Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240722/gossovet-850344755.html
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:42+0300
2024-07-22T22:54+0300
россия
владимир путин
указ президента рф
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849354477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d789c05c06a0123cae9c5f73a567e536.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Из документа следует, что глава государства поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность". Также он поручил создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".Путин изменил в состав Госсовета. Он включил в него врио глав девяти регионов, в том числе врио главы Республики Алтай Андрея Турчака."Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... "Об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации"... следующие изменения: Беспрозванных А. С. - временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, Демешин Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, Кухарук Р. Н. - временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Миляев Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, Середюк И. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Смирнов А. Б. - временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Турчак А. А. - временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, Федорищев В. А. - временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, Филимонов Г. Ю. - временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области", — сказано в документе.Российский лидер также уточнил наименование должности Левитина И. Е. — "советник Президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая) и исключил из состава совета бывших глав регионов - "Азарова Д. И., Алиханова А. А., Дегтярева М. В., Комарову Н. В., Старовойта Р. В., Хорохордина О. Л. и Цивилева С. Е".Кроме того, глава государства назначил председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева.Комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", согласно указу, возглавит губернатор Рязанской области Павел Малков.
https://1prime.ru/20240722/vklady-850338271.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849354477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddecffc2a9a30aa92418953570863a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, указ президента рф, госсовет
РОССИЯ, Владимир Путин, Указ президента РФ, Госсовет
22:42 22.07.2024 (обновлено: 22:54 22.07.2024)
 
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета

Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям развития России

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Из документа следует, что глава государства поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность".
Также он поручил создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".
Путин изменил в состав Госсовета. Он включил в него врио глав девяти регионов, в том числе врио главы Республики Алтай Андрея Турчака.
"Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... "Об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации"... следующие изменения: Беспрозванных А. С. - временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, Демешин Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, Кухарук Р. Н. - временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Миляев Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, Середюк И. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Смирнов А. Б. - временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Турчак А. А. - временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, Федорищев В. А. - временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, Филимонов Г. Ю. - временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области", — сказано в документе.
Российский лидер также уточнил наименование должности Левитина И. Е. — "советник Президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая) и исключил из состава совета бывших глав регионов - "Азарова Д. И., Алиханова А. А., Дегтярева М. В., Комарову Н. В., Старовойта Р. В., Хорохордина О. Л. и Цивилева С. Е".
Кроме того, глава государства назначил председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева.
Комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", согласно указу, возглавит губернатор Рязанской области Павел Малков.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах
17:47
 
РОССИЯВладимир ПутинУказ президента РФГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала