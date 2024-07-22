https://1prime.ru/20240722/gossovet-850344755.html
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:42+0300
2024-07-22T22:42+0300
2024-07-22T22:54+0300
россия
владимир путин
указ президента рф
госсовет
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Из документа следует, что глава государства поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность". Также он поручил создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".Путин изменил в состав Госсовета. Он включил в него врио глав девяти регионов, в том числе врио главы Республики Алтай Андрея Турчака."Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... "Об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации"... следующие изменения: Беспрозванных А. С. - временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, Демешин Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, Кухарук Р. Н. - временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Миляев Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, Середюк И. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Смирнов А. Б. - временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Турчак А. А. - временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, Федорищев В. А. - временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, Филимонов Г. Ю. - временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области", — сказано в документе.Российский лидер также уточнил наименование должности Левитина И. Е. — "советник Президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая) и исключил из состава совета бывших глав регионов - "Азарова Д. И., Алиханова А. А., Дегтярева М. В., Комарову Н. В., Старовойта Р. В., Хорохордина О. Л. и Цивилева С. Е".Кроме того, глава государства назначил председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева.Комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", согласно указу, возглавит губернатор Рязанской области Павел Малков.
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россия, владимир путин, указ президента рф, госсовет
РОССИЯ, Владимир Путин, Указ президента РФ, Госсовет
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета
Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям развития России
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Из документа следует, что глава государства поручил создать следующие комиссии: "Государственное и муниципальное управление", "Инвестиции", "Инфраструктура для жизни", "Кадры", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", "Международная кооперация и экспорт", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Промышленность".
Также он поручил создать комиссии "Северный морской путь и Арктика", "Сельское хозяйство", "Семья", "Технологическое лидерство", "Туризм", "Физическая культура и спорт", "Экологическое благополучие", "Экономика данных", "Экономика и финансы", "Энергетика", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система".
Путин изменил в состав Госсовета. Он включил в него врио глав девяти регионов, в том числе врио главы Республики Алтай Андрея Турчака.
"Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... "Об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации"... следующие изменения: Беспрозванных А. С. - временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, Демешин Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, Кухарук Р. Н. - временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Миляев Д. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, Середюк И. В. - временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Смирнов А. Б. - временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Турчак А. А. - временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, Федорищев В. А. - временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, Филимонов Г. Ю. - временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области", — сказано в документе.
Российский лидер также уточнил наименование должности Левитина И. Е. — "советник Президента Российской Федерации" (эту должность он занимает с мая) и исключил из состава совета бывших глав регионов - "Азарова Д. И., Алиханова А. А., Дегтярева М. В., Комарову Н. В., Старовойта Р. В., Хорохордина О. Л. и Цивилева С. Е".
Кроме того, глава государства назначил председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева.
Комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", согласно указу, возглавит губернатор Рязанской области Павел Малков.
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