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На "Госуслугах" может появиться раздел для домашних животных - 22.07.2024, ПРАЙМ
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На "Госуслугах" может появиться раздел для домашних животных
На "Госуслугах" может появиться раздел для домашних животных - 22.07.2024, ПРАЙМ
На "Госуслугах" может появиться раздел для домашних животных
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Антон Ткачев направили запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:28+0300
2024-07-22T11:28+0300
домашние животные
минцифры
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Антон Ткачев направили запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность добавления раздела на "Госуслугах", посвященного домашним животным, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас рассмотреть возможность дополнить Единый портал отдельным разделом, включающим в себя следующее: список территорий с площадками, предназначенных для выгула домашних животных в Российской Федерации; услугу по записи в государственные ветеринарные клиники; услугу по маркировке домашних животных; услугу по предоставлению информации о курсах по дрессировке собак в соответствующем субъекте Российской Федерации; информацию о правилах выгула домашних животных, установленных в соответствующем субъекте Российской Федерации", - сказано в обращении.
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домашние животные, минцифры
домашние животные, Минцифры
11:28 22.07.2024
 
На "Госуслугах" может появиться раздел для домашних животных

Депутаты просят Минцифры добавить раздел на "Госуслугах", посвященный домашним животным

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Антон Ткачев направили запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность добавления раздела на "Госуслугах", посвященного домашним животным, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас рассмотреть возможность дополнить Единый портал отдельным разделом, включающим в себя следующее: список территорий с площадками, предназначенных для выгула домашних животных в Российской Федерации; услугу по записи в государственные ветеринарные клиники; услугу по маркировке домашних животных; услугу по предоставлению информации о курсах по дрессировке собак в соответствующем субъекте Российской Федерации; информацию о правилах выгула домашних животных, установленных в соответствующем субъекте Российской Федерации", - сказано в обращении.
 
домашние животныеМинцифры
 
 
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