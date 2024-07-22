https://1prime.ru/20240722/gretsiya-850326982.html
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос - 22.07.2024, ПРАЙМ
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос
Импорт Греции из России в мае 2024 года вырос на 8,3% в годовом выражении, экспорт в РФ вырос почти на 10%, сообщила греческая статистическая служба Elstat. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:15+0300
2024-07-22T13:15+0300
2024-07-22T13:15+0300
экономика
россия
греция
импорт
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75721/11/757211115_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_1a81c2625ee0ea33dd6f87cd19835f65.jpg
АФИНЫ, 22 июл - ПРАЙМ. Импорт Греции из России в мае 2024 года вырос на 8,3% в годовом выражении, экспорт в РФ вырос почти на 10%, сообщила греческая статистическая служба Elstat. "В мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 148,2 миллиона евро, увеличившись на 8,3% по сравнению со 136,8 миллиона евро в мае 2023 года. Стоимость экспорта Греции в Россию в мае 2024 года составила 8,4 миллиона евро, увеличившись на 9,7% по сравнению с 7,6 миллиона евро в мае 2023 года", - говорится в сообщении. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в мае было отрицательным, дефицит составил 139,8 миллиона евро. Основной статьей импорта в мае были углеводороды - более 134 миллионов евро, на втором месте необработанный алюминий – 7,8 миллиона евро, на третье месте в импорте пшеница и меслин – 2,26 миллиона евро. Для сравнения - в апреле Греция закупила в России углеводороды на 81,4 миллиона евро. В январе-мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 522,1 миллиона евро, что на 61,9% меньше, чем за этот же период 2023 года, когда Греция закупила товаров на 1,369 миллиарда евро Стоимость экспорта Греции в Россию за пять месяцев 2024 года составила 36,4 миллиона евро, снизившись на 14,6% по сравнению с 42,6 миллиона евро в январе-мае 2023 года. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе-мае 2024 года было отрицательным, дефицит составил 485,7 миллиарда евро. Несколько лет назад Россия была среди основных торговых партнеров Греции. С введением санкций торговый оборот постоянно снижался.
https://1prime.ru/20240711/gaz-850029927.html
греция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75721/11/757211115_45:0:581:402_1920x0_80_0_0_8d6451f939458c49d88fb1eb0eb8fe53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, греция, импорт, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, импорт, экспорт
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос на 8,3% год к году, экспорт вырос на 10%
АФИНЫ, 22 июл - ПРАЙМ. Импорт Греции из России в мае 2024 года вырос на 8,3% в годовом выражении, экспорт в РФ вырос почти на 10%, сообщила греческая статистическая служба Elstat.
"В мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 148,2 миллиона евро, увеличившись на 8,3% по сравнению со 136,8 миллиона евро в мае 2023 года. Стоимость экспорта Греции в Россию в мае 2024 года составила 8,4 миллиона евро, увеличившись на 9,7% по сравнению с 7,6 миллиона евро в мае 2023 года", - говорится в сообщении.
Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в мае было отрицательным, дефицит составил 139,8 миллиона евро.
Основной статьей импорта в мае были углеводороды - более 134 миллионов евро, на втором месте необработанный алюминий – 7,8 миллиона евро, на третье месте в импорте пшеница и меслин – 2,26 миллиона евро. Для сравнения - в апреле Греция закупила в России углеводороды на 81,4 миллиона евро.
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию
В январе-мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 522,1 миллиона евро, что на 61,9% меньше, чем за этот же период 2023 года, когда Греция закупила товаров на 1,369 миллиарда евро
Стоимость экспорта Греции в Россию за пять месяцев 2024 года составила 36,4 миллиона евро, снизившись на 14,6% по сравнению с 42,6 миллиона евро в январе-мае 2023 года. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе-мае 2024 года было отрицательным, дефицит составил 485,7 миллиарда евро.
Несколько лет назад Россия была среди основных торговых партнеров Греции. С введением санкций торговый оборот постоянно снижался.