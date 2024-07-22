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Elstat: импорт Греции из России в мае вырос - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/gretsiya-850326982.html
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос - 22.07.2024, ПРАЙМ
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос
Импорт Греции из России в мае 2024 года вырос на 8,3% в годовом выражении, экспорт в РФ вырос почти на 10%, сообщила греческая статистическая служба Elstat. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:15+0300
2024-07-22T13:15+0300
экономика
россия
греция
импорт
экспорт
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АФИНЫ, 22 июл - ПРАЙМ. Импорт Греции из России в мае 2024 года вырос на 8,3% в годовом выражении, экспорт в РФ вырос почти на 10%, сообщила греческая статистическая служба Elstat. "В мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 148,2 миллиона евро, увеличившись на 8,3% по сравнению со 136,8 миллиона евро в мае 2023 года. Стоимость экспорта Греции в Россию в мае 2024 года составила 8,4 миллиона евро, увеличившись на 9,7% по сравнению с 7,6 миллиона евро в мае 2023 года", - говорится в сообщении. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в мае было отрицательным, дефицит составил 139,8 миллиона евро. Основной статьей импорта в мае были углеводороды - более 134 миллионов евро, на втором месте необработанный алюминий – 7,8 миллиона евро, на третье месте в импорте пшеница и меслин – 2,26 миллиона евро. Для сравнения - в апреле Греция закупила в России углеводороды на 81,4 миллиона евро. В январе-мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 522,1 миллиона евро, что на 61,9% меньше, чем за этот же период 2023 года, когда Греция закупила товаров на 1,369 миллиарда евро Стоимость экспорта Греции в Россию за пять месяцев 2024 года составила 36,4 миллиона евро, снизившись на 14,6% по сравнению с 42,6 миллиона евро в январе-мае 2023 года. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе-мае 2024 года было отрицательным, дефицит составил 485,7 миллиарда евро. Несколько лет назад Россия была среди основных торговых партнеров Греции. С введением санкций торговый оборот постоянно снижался.
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россия, греция, импорт, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, импорт, экспорт
13:15 22.07.2024
 
Elstat: импорт Греции из России в мае вырос

Elstat: импорт Греции из России в мае вырос на 8,3% год к году, экспорт вырос на 10%

Греция и кредиторы не договорятся о мерах экономии до саммита ЕС 18 октября - Минфин
Греция и кредиторы не договорятся о мерах экономии до саммита ЕС 18 октября - Минфин
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АФИНЫ, 22 июл - ПРАЙМ. Импорт Греции из России в мае 2024 года вырос на 8,3% в годовом выражении, экспорт в РФ вырос почти на 10%, сообщила греческая статистическая служба Elstat.
"В мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 148,2 миллиона евро, увеличившись на 8,3% по сравнению со 136,8 миллиона евро в мае 2023 года. Стоимость экспорта Греции в Россию в мае 2024 года составила 8,4 миллиона евро, увеличившись на 9,7% по сравнению с 7,6 миллиона евро в мае 2023 года", - говорится в сообщении.
Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в мае было отрицательным, дефицит составил 139,8 миллиона евро.
Основной статьей импорта в мае были углеводороды - более 134 миллионов евро, на втором месте необработанный алюминий – 7,8 миллиона евро, на третье месте в импорте пшеница и меслин – 2,26 миллиона евро. Для сравнения - в апреле Греция закупила в России углеводороды на 81,4 миллиона евро.
Греческий флаг - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию
11 июля, 20:56
В январе-мае 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 522,1 миллиона евро, что на 61,9% меньше, чем за этот же период 2023 года, когда Греция закупила товаров на 1,369 миллиарда евро
Стоимость экспорта Греции в Россию за пять месяцев 2024 года составила 36,4 миллиона евро, снизившись на 14,6% по сравнению с 42,6 миллиона евро в январе-мае 2023 года. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе-мае 2024 года было отрицательным, дефицит составил 485,7 миллиарда евро.
Несколько лет назад Россия была среди основных торговых партнеров Греции. С введением санкций торговый оборот постоянно снижался.
 
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