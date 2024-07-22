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Россия может опередить план по сокращению импорта в этом году, пишут СМИ - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Россия может опередить план по сокращению импорта в этом году, пишут СМИ
Россия может опередить план по сокращению импорта в этом году, пишут СМИ - 22.07.2024, ПРАЙМ
Россия может опередить план по сокращению импорта в этом году, пишут СМИ
Россия может снизить долю иностранной продукции в своем ВВП уже в 2024 году, сообщили "Ведомости" со ссылкой на опрошенных экспертов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:25+0300
2024-07-22T16:40+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Россия может снизить долю иностранной продукции в своем ВВП уже в 2024 году, сообщили "Ведомости" со ссылкой на опрошенных экспертов.Издание напомнило, что правительство РФ, согласно майскому указу, должно сократить долю иностранной продукции в отечественном ВВП с 18,7% до 17% к 2030 году.Отмечается, что по оценкам ЦБ РФ, в первом полугодии импорт товаров и услуг сократился на 7,4%, до 174,7 миллиарда долларов. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в текущем году ожидается на уровне трех процентов, то есть он покажет рост до более чем двух триллионов долларов при курсе 94,7 рубля за доллар. При этом по состоянию за первые 6,5 месяца 2024 года рубль оказался существенно крепче ожиданий, пишет издание.Главный экономист ВТБ Родион Латыпов заявил изданию, что на статистические данные в первую очередь окажет влияние сокращение доли технологического импорта, а экономист Дмитрий Полевой не исключил, что если курс рубля не будет снижаться, то цель по доле импорта в ВВП России будет достигнута уже в 2024 году.По мнению, директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, описанная выше ситуация не связана с долгосрочными предпосылками сокращения доли импорта и поэтому доля в ВВП снизится до 17% лишь в случае стрессового сценария с трансграничными расчетами, если не удастся найти способ обхода американских санкций.Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах заявил изданию, что до 17% доля импорта может дойти только в случае резкого снижения потребительского спроса, что представляется маловероятным, или на фоне роста выпуска в ориентированных на импортозамещение секторах (за счет этого и предполагалось достичь обозначенную в указе цель).
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россия, импорт, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, импорт, экономика РФ
16:25 22.07.2024 (обновлено: 16:40 22.07.2024)
 
Россия может опередить план по сокращению импорта в этом году, пишут СМИ

"Ведомости": доля зарубежных товаров в ВВП может упасть на пять лет раньше срока

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Россия может снизить долю иностранной продукции в своем ВВП уже в 2024 году, сообщили "Ведомости" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Издание напомнило, что правительство РФ, согласно майскому указу, должно сократить долю иностранной продукции в отечественном ВВП с 18,7% до 17% к 2030 году.
Отмечается, что по оценкам ЦБ РФ, в первом полугодии импорт товаров и услуг сократился на 7,4%, до 174,7 миллиарда долларов. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в текущем году ожидается на уровне трех процентов, то есть он покажет рост до более чем двух триллионов долларов при курсе 94,7 рубля за доллар. При этом по состоянию за первые 6,5 месяца 2024 года рубль оказался существенно крепче ожиданий, пишет издание.
Главный экономист ВТБ Родион Латыпов заявил изданию, что на статистические данные в первую очередь окажет влияние сокращение доли технологического импорта, а экономист Дмитрий Полевой не исключил, что если курс рубля не будет снижаться, то цель по доле импорта в ВВП России будет достигнута уже в 2024 году.
По мнению, директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, описанная выше ситуация не связана с долгосрочными предпосылками сокращения доли импорта и поэтому доля в ВВП снизится до 17% лишь в случае стрессового сценария с трансграничными расчетами, если не удастся найти способ обхода американских санкций.
Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах заявил изданию, что до 17% доля импорта может дойти только в случае резкого снижения потребительского спроса, что представляется маловероятным, или на фоне роста выпуска в ориентированных на импортозамещение секторах (за счет этого и предполагалось достичь обозначенную в указе цель).
Москва - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
"Известия": российская экономика прошла пик перегрева
Вчера, 14:39
 
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