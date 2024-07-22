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Рост ВВП Индии составит 6,5-7 процента, сообщил Минфин - 22.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240722/indiya-850329227.html
Рост ВВП Индии составит 6,5-7 процента, сообщил Минфин
Рост ВВП Индии составит 6,5-7 процента, сообщил Минфин - 22.07.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП Индии составит 6,5-7 процента, сообщил Минфин
ВВП Индии вырастет на 6,5-7% в текущем финансовом году (с апреля 2024 года по март 2025 года), говорится в экономическом обзоре Минфина за 2023-2024 годы,... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:35+0300
2024-07-22T14:35+0300
экономика
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – ПРАЙМ. ВВП Индии вырастет на 6,5-7% в текущем финансовом году (с апреля 2024 года по март 2025 года), говорится в экономическом обзоре Минфина за 2023-2024 годы, представленном в парламенте в понедельник. Это ниже темпа экономического роста в 8,2% в 2023-2024 фингоду. Центробанк Индии ранее сообщил, что прогнозирует рост ВВП страны на 2024-2025 финансовый год на уровне 7,2%. Глобальные институты развития, такие как МВФ и Азиатский банк развития, прогнозируют рост экономики Индии на уровне 7%. "Обзор консервативно прогнозирует рост реального ВВП на уровне 6,5-7% при равномерно сбалансированных рисках, учитывая тот факт, что ожидания рынка находятся на более высокой стороне", - говорится в документе, представленном министром финансов Нирмалой Ситхараман в парламенте. В обзоре отмечается, что внутренние драйверы поддержали экономический рост в Индии в 2023-2024 годах, несмотря на неопределенные глобальные экономические показатели. Вместе с тем "наращивание частных инвестиций после хорошего роста в последние три года может стать немного более осторожным из-за опасений по поводу более дешевого импорта из стран, которые имеют избыточные мощности", отмечают аналитики Министерства финансов Индии. Также ожидается, что поскольку экспорт товаров из Индии, вероятно, увеличится с улучшением перспектив роста в странах с развитой экономикой, экспорт услуг также станет свидетелем дальнейшего роста. Аналитики Минфина отметили, что метеорологический департамент Индии прогнозирует нормальное количество осадков и распространение юго-западного муссона, что, вероятно, улучшит производительность сельскохозяйственного сектора и будет способствовать возрождению спроса в сельской местности.
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индия, ввп
Экономика, ИНДИЯ, ВВП
14:35 22.07.2024
 
Рост ВВП Индии составит 6,5-7 процента, сообщил Минфин

Минфин Индии: рост ВВП страны составит 6,5-7% в 2024-2025 финансовом году

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – ПРАЙМ. ВВП Индии вырастет на 6,5-7% в текущем финансовом году (с апреля 2024 года по март 2025 года), говорится в экономическом обзоре Минфина за 2023-2024 годы, представленном в парламенте в понедельник.
Это ниже темпа экономического роста в 8,2% в 2023-2024 фингоду. Центробанк Индии ранее сообщил, что прогнозирует рост ВВП страны на 2024-2025 финансовый год на уровне 7,2%. Глобальные институты развития, такие как МВФ и Азиатский банк развития, прогнозируют рост экономики Индии на уровне 7%.
"Обзор консервативно прогнозирует рост реального ВВП на уровне 6,5-7% при равномерно сбалансированных рисках, учитывая тот факт, что ожидания рынка находятся на более высокой стороне", - говорится в документе, представленном министром финансов Нирмалой Ситхараман в парламенте.
В обзоре отмечается, что внутренние драйверы поддержали экономический рост в Индии в 2023-2024 годах, несмотря на неопределенные глобальные экономические показатели. Вместе с тем "наращивание частных инвестиций после хорошего роста в последние три года может стать немного более осторожным из-за опасений по поводу более дешевого импорта из стран, которые имеют избыточные мощности", отмечают аналитики Министерства финансов Индии.
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Также ожидается, что поскольку экспорт товаров из Индии, вероятно, увеличится с улучшением перспектив роста в странах с развитой экономикой, экспорт услуг также станет свидетелем дальнейшего роста.
Аналитики Минфина отметили, что метеорологический департамент Индии прогнозирует нормальное количество осадков и распространение юго-западного муссона, что, вероятно, улучшит производительность сельскохозяйственного сектора и будет способствовать возрождению спроса в сельской местности.
 
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