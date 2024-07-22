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"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина
"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина
Индия намерена укреплять сотрудничество с Россией, несмотря на мнение Запада. Моди, премьер-министр Индии, действует в рамках тщательно спланированной стратегии | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:30+0300
2024-07-22T17:38+0300
политика
россия
индия
российская нефть
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Индия намерена укреплять сотрудничество с Россией, несмотря на мнение Запада. Моди, премьер-министр Индии, действует в рамках тщательно спланированной стратегии по превращению Индии в важнейшего политического игрока, сообщает издание The Hill.Недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву стал темой бурных обсуждений мировой общественности. Особое беспокойство касательно встречи двух лидеров выразили США, намекнув на необходимость Нью-Дели сохранять равновесие между Западом и Москвой. Однако тесное экономическое сотрудничество и прочная дипломатическая связь между государствами обуславливает регулярное упрочение их сотрудничества.С ежегодным товарооборотом в 65 миллиардов долларов Россия является крупнейшим экспортером нефти в Индию. Уже к 2030 году показатель может увеличиться до 100 миллиардов в год. Активно развивающееся экономическое партнерство с Москвой обеспечивает Нью-Дели статус сильного политического игрока, с мнением которого необходимо считаться.В план Моди, однако, не входит прогрессирующая зависимость России от Китая и потенциальное превращение Москвы в подконтрольного Пекину экономического партнера. Стратегическое партнерство Индии и России направлено не только на противодействие этой тенденции, но и на уравновешивание влияния Китая в регионе.Помимо крупной сделки по поставке нефти, Моди заинтересован в своевременной передаче военной техники и, в частности, систем ПВО С-400. Этот вопрос стал одним из ключевых для обсуждения во время визита.Продолжающееся двустороннее сотрудничество Индии и России является одновременно как неотъемлемой частью стратегического плана и реализации собственных интересов, так и знаком силы и определенной независимости от Запада в принятии решений. Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, индия, российская нефть
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, российская нефть
17:30 22.07.2024 (обновлено: 17:38 22.07.2024)
 
"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина

The Hill: Индия намерена укреплять сотрудничество с Россией, несмотря на мнение Запада

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум. День второй
Восточный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Индия намерена укреплять сотрудничество с Россией, несмотря на мнение Запада. Моди, премьер-министр Индии, действует в рамках тщательно спланированной стратегии по превращению Индии в важнейшего политического игрока, сообщает издание The Hill.
Недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву стал темой бурных обсуждений мировой общественности. Особое беспокойство касательно встречи двух лидеров выразили США, намекнув на необходимость Нью-Дели сохранять равновесие между Западом и Москвой. Однако тесное экономическое сотрудничество и прочная дипломатическая связь между государствами обуславливает регулярное упрочение их сотрудничества.
С ежегодным товарооборотом в 65 миллиардов долларов Россия является крупнейшим экспортером нефти в Индию. Уже к 2030 году показатель может увеличиться до 100 миллиардов в год. Активно развивающееся экономическое партнерство с Москвой обеспечивает Нью-Дели статус сильного политического игрока, с мнением которого необходимо считаться.
В план Моди, однако, не входит прогрессирующая зависимость России от Китая и потенциальное превращение Москвы в подконтрольного Пекину экономического партнера. Стратегическое партнерство Индии и России направлено не только на противодействие этой тенденции, но и на уравновешивание влияния Китая в регионе.
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Путин заключил Моди в "ядерные объятия". Запад просчитывает последствия
11 июля, 07:51
Помимо крупной сделки по поставке нефти, Моди заинтересован в своевременной передаче военной техники и, в частности, систем ПВО С-400. Этот вопрос стал одним из ключевых для обсуждения во время визита.
Продолжающееся двустороннее сотрудничество Индии и России является одновременно как неотъемлемой частью стратегического плана и реализации собственных интересов, так и знаком силы и определенной независимости от Запада в принятии решений.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯроссийская нефть
 
 
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