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Аксаков назвал реальный срок достижения в России инфляции 4%

Аксаков назвал реальный срок достижения в России инфляции 4% - 22.07.2024, ПРАЙМ

Аксаков назвал реальный срок достижения в России инфляции 4%

Реальный срок, когда инфляция в России замедлится до целевого уровня 4%, - это 2026 год, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T13:28+0300

2024-07-22T13:28+0300

2024-07-22T13:28+0300

экономика

инфляция

россия

анатолий аксаков

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Реальный срок, когда инфляция в России замедлится до целевого уровня 4%, - это 2026 год, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию. "Я думаю, что реальный срок - это 2026 год. Следующий год уйдет на то, что постепенно... начнет снижать ключевую ставку Центральный банк и делать это будет очень аккуратно", - ответил Аксаков на соответствующий вопрос. По его мнению, инфляция начнет замедляться уже в 2024 году, во второй его половине, и в дальнейшем "все зависит от поведения" ЦБ и правительства. "Правительство будет наращивать расходы, скажем так, потребительского характера, имеющие краткосрочные последствия, соответственно, это тоже будет влиять на инфляцию. Если долгосрочные вложения, инвестиционные, то, соответственно, это меньше будет влиять на инфляцию. Ну, и опять же, расходы должны быть разумными, они должны соизмеряться с теми доходами, которые правительство получает", - подчеркнул депутат. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года - это является частью прогноза Банка России. Инфляция в стране на 15 июля замедлилась до 9,21% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития.

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инфляция, россия, анатолий аксаков