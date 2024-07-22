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Аксаков назвал реальный срок достижения в России инфляции 4%
Аксаков назвал реальный срок достижения в России инфляции 4% - 22.07.2024, ПРАЙМ
Аксаков назвал реальный срок достижения в России инфляции 4%
Реальный срок, когда инфляция в России замедлится до целевого уровня 4%, - это 2026 год, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:28+0300
2024-07-22T13:28+0300
2024-07-22T13:28+0300
экономика
инфляция
россия
анатолий аксаков
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Реальный срок, когда инфляция в России замедлится до целевого уровня 4%, - это 2026 год, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию. "Я думаю, что реальный срок - это 2026 год. Следующий год уйдет на то, что постепенно... начнет снижать ключевую ставку Центральный банк и делать это будет очень аккуратно", - ответил Аксаков на соответствующий вопрос. По его мнению, инфляция начнет замедляться уже в 2024 году, во второй его половине, и в дальнейшем "все зависит от поведения" ЦБ и правительства. "Правительство будет наращивать расходы, скажем так, потребительского характера, имеющие краткосрочные последствия, соответственно, это тоже будет влиять на инфляцию. Если долгосрочные вложения, инвестиционные, то, соответственно, это меньше будет влиять на инфляцию. Ну, и опять же, расходы должны быть разумными, они должны соизмеряться с теми доходами, которые правительство получает", - подчеркнул депутат. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года - это является частью прогноза Банка России. Инфляция в стране на 15 июля замедлилась до 9,21% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития.
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инфляция, россия, анатолий аксаков
Экономика, инфляция, РОССИЯ, Анатолий Аксаков
Аксаков назвал реальный срок достижения в России инфляции 4%
Аксаков назвал 2026 год реальным сроком достижения в России инфляции 4%
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Реальный срок, когда инфляция в России замедлится до целевого уровня 4%, - это 2026 год, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию и планам на осеннюю сессию.
"Я думаю, что реальный срок - это 2026 год. Следующий год уйдет на то, что постепенно... начнет снижать ключевую ставку Центральный банк и делать это будет очень аккуратно", - ответил Аксаков на соответствующий вопрос.
По его мнению, инфляция начнет замедляться уже в 2024 году, во второй его половине, и в дальнейшем "все зависит от поведения" ЦБ и правительства.
"Правительство будет наращивать расходы, скажем так, потребительского характера, имеющие краткосрочные последствия, соответственно, это тоже будет влиять на инфляцию. Если долгосрочные вложения, инвестиционные, то, соответственно, это меньше будет влиять на инфляцию. Ну, и опять же, расходы должны быть разумными, они должны соизмеряться с теми доходами, которые правительство получает", - подчеркнул депутат.
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года - это является частью прогноза Банка России.
Инфляция в стране на 15 июля замедлилась до 9,21% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития.
ЦБ отметил влияние спроса на подержанные иномарки на инфляцию в Приморье