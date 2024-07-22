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Геополитика во главе угла. Инвесторы рассказали о риске для капитала

Геополитика во главе угла. Инвесторы рассказали о риске для капитала - 22.07.2024, ПРАЙМ

Геополитика во главе угла. Инвесторы рассказали о риске для капитала

Инвестирование все больше зависит от геополитических факторов, передает издание Financial Times. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T09:40+0300

2024-07-22T09:40+0300

2024-07-22T09:40+0300

экономика

инвестиции

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Инвестирование все больше зависит от геополитических факторов, передает издание Financial Times."Невозможно отделить друг от друга геополитический риск и размещение капитала", — заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео в рамках бизнес-конференция FII Priority в Майами.Согласно изданию, интерес инвесторов к политическим темам растет, поскольку текущие геополитические события могут оказать долгосрочное влияние на инвестиционную сферу. Инвесторы обращаются за советом к политологам и учитывают геополитические факторы при принятии решений о вложении капитала.Отмечается, что некоторые эксперты предсказывают переход от дефляционной геополитики, которая создавала более низкие риски и облегчала инвестирование, к инфляционному процессу, увеличивающему риски и делающему инвестирование более сложным.Большинство ключевых рисков для финансовых рынков, включая спорные результаты выборов и конфликты между странами (например, Россия-Украина), связаны с политикой.Некоторые компании, такие как BlackRock, включают геополитическую фрагментацию в список наиболее важных тенденций, влияющих на рынки и экономический рост, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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инвестиции