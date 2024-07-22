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Инвестиции "Северстали" выросли на 60 процентов
Инвестиции "Северстали" выросли на 60 процентов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Инвестиции "Северстали" выросли на 60 процентов
"Северсталь" в первом полугодии 2024 года увеличила инвестиции на 60%, до 39,76 миллиарда рублей, на фоне активной реализации проектов в рамках новой стратегии, | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:07+0300
2024-07-22T11:07+0300
2024-07-22T11:07+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2024 года увеличила инвестиции на 60%, до 39,76 миллиарда рублей, на фоне активной реализации проектов в рамках новой стратегии, сообщила компания. "Инвестиции увеличились на 60% год к году, до 39 757 миллиона рублей, на фоне активной реализации проектов в соответствии с новой стратегией компании", - говорится в сообщении компании в разделе о результатах по МСФО за первое полугодие. При этом за второй квартал инвестиции увеличились на 19%, до 21,57 миллиарда рублей. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России.
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россия, северсталь
Экономика, РОССИЯ, Северсталь
Инвестиции "Северстали" выросли на 60 процентов
Инвестиции "Северстали" выросли на 60% на фоне активной реализации проектов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2024 года увеличила инвестиции на 60%, до 39,76 миллиарда рублей, на фоне активной реализации проектов в рамках новой стратегии, сообщила компания.
"Инвестиции увеличились на 60% год к году, до 39 757 миллиона рублей, на фоне активной реализации проектов в соответствии с новой стратегией компании", - говорится в сообщении компании в разделе о результатах по МСФО за первое полугодие.
При этом за второй квартал инвестиции увеличились на 19%, до 21,57 миллиарда рублей.
"Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России.