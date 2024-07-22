https://1prime.ru/20240722/isk-850328914.html
Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке"
Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке" - 22.07.2024, ПРАЙМ
Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 1,4 миллиарда рублей,... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:28+0300
2024-07-22T14:28+0300
2024-07-22T14:28+0300
россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_cb6c5f2dba2218c8e4fb0190866994d0.jpg
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 1,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Этот же суд в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка. В том деле, инициированном в марте, были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой сделке составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона британских фунтов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Суд первой инстанции 24 июня полностью удовлетворил исковые требования. В июне Сбербанк предъявил бывшей британской "дочке" еще один иск – "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" - на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено. Новый иск крупнейшего российского банка к Sberbank CIB (UK) Limited на сумму более 1,4 миллиарда рублей поступил в суд 19 июля, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не приводятся. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d8a58d61452213d1a92f6c0355e2833d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк
Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке"
Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке" на 1,4 млрд руб
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 1,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Этот же суд в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка.
В том деле, инициированном в марте, были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой сделке составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона британских фунтов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Суд первой инстанции 24 июня полностью удовлетворил исковые требования.
В июне Сбербанк предъявил бывшей британской "дочке" еще один иск – "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" - на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено.
Новый иск крупнейшего российского банка к Sberbank CIB (UK) Limited на сумму более 1,4 миллиарда рублей поступил в суд 19 июля, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не приводятся.
Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке.
Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением.