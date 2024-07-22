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Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке"

Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке" - 22.07.2024, ПРАЙМ

Сбербанк подал еще один иск к своей бывшей британской "дочке"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 1,4 миллиарда рублей,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:28+0300

2024-07-22T14:28+0300

2024-07-22T14:28+0300

россия

сбербанк

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 1,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Этот же суд в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка. В том деле, инициированном в марте, были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой сделке составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона британских фунтов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Суд первой инстанции 24 июня полностью удовлетворил исковые требования. В июне Сбербанк предъявил бывшей британской "дочке" еще один иск – "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" - на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено. Новый иск крупнейшего российского банка к Sberbank CIB (UK) Limited на сумму более 1,4 миллиарда рублей поступил в суд 19 июля, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не приводятся. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк