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Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов
Концерн "Калашников" за первое полугодие 2024 года нарастил выпуск военной и гражданской продукции на 50% год к году, а выручку - на 70%, сообщили в концерне. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:34+0300
2024-07-22T13:34+0300
2024-07-22T13:34+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" за первое полугодие 2024 года нарастил выпуск военной и гражданской продукции на 50% год к году, а выручку - на 70%, сообщили в концерне. "Выручка АО "Концерн "Калашников" по итогам первого полугодия выросла на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Произведено продукции военного и гражданского назначения на 50% больше, чем годом ранее. Наблюдается рост по всем направлениям: от увеличения объемов выпуска изделий военного назначения до сопутствующей нагрузки на станкостроительное и инструментальное производства", - говорится в сообщении. В компании отметили, что в дивизионе станкостроения стало больше на 13% заказов от внешних покупателей. В частности, наблюдается интерес к станкам 250ИТВМ: так, за отчетный период станков собрали почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2023 года. В дивизионе спецтехники планы отгрузки изделий в рамках гособоронзаказа полностью выполнены, а новые производственные участки, где с начала года запущено в работу несколько десятков единиц нового оборудования, активно эксплуатируются. "В рамках глубокой модернизации продолжается обновление парка станков во всех подразделениях предприятия, открываются новые автоматические участки в дивизионах оружейного производства и спецтехники, идет плановая масштабная реконструкция социально-бытовых помещений для сотрудников", - рассказали в "Калашникове".
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россия, концерн калашников
Вооружения, РОССИЯ, Концерн Калашников
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов
Концерн "Калашников" за I полугодие нарастил выпуск продукции на 50 процентов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" за первое полугодие 2024 года нарастил выпуск военной и гражданской продукции на 50% год к году, а выручку - на 70%, сообщили в концерне.
"Выручка АО "Концерн "Калашников" по итогам первого полугодия выросла на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Произведено продукции военного и гражданского назначения на 50% больше, чем годом ранее. Наблюдается рост по всем направлениям: от увеличения объемов выпуска изделий военного назначения до сопутствующей нагрузки на станкостроительное и инструментальное производства", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в дивизионе станкостроения стало больше на 13% заказов от внешних покупателей. В частности, наблюдается интерес к станкам 250ИТВМ: так, за отчетный период станков собрали почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2023 года. В дивизионе спецтехники планы отгрузки изделий в рамках гособоронзаказа полностью выполнены, а новые производственные участки, где с начала года запущено в работу несколько десятков единиц нового оборудования, активно эксплуатируются.
"В рамках глубокой модернизации продолжается обновление парка станков во всех подразделениях предприятия, открываются новые автоматические участки в дивизионах оружейного производства и спецтехники, идет плановая масштабная реконструкция социально-бытовых помещений для сотрудников", - рассказали в "Калашникове".