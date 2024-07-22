Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240722/kalashnikov-850327659.html
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов
Концерн "Калашников" за первое полугодие 2024 года нарастил выпуск военной и гражданской продукции на 50% год к году, а выручку - на 70%, сообщили в концерне. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:34+0300
2024-07-22T13:34+0300
вооружения
россия
концерн калашников
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/53/839325344_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_af09507cd9a5299fa7b5b743fe41e974.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" за первое полугодие 2024 года нарастил выпуск военной и гражданской продукции на 50% год к году, а выручку - на 70%, сообщили в концерне. "Выручка АО "Концерн "Калашников" по итогам первого полугодия выросла на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Произведено продукции военного и гражданского назначения на 50% больше, чем годом ранее. Наблюдается рост по всем направлениям: от увеличения объемов выпуска изделий военного назначения до сопутствующей нагрузки на станкостроительное и инструментальное производства", - говорится в сообщении. В компании отметили, что в дивизионе станкостроения стало больше на 13% заказов от внешних покупателей. В частности, наблюдается интерес к станкам 250ИТВМ: так, за отчетный период станков собрали почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2023 года. В дивизионе спецтехники планы отгрузки изделий в рамках гособоронзаказа полностью выполнены, а новые производственные участки, где с начала года запущено в работу несколько десятков единиц нового оборудования, активно эксплуатируются. "В рамках глубокой модернизации продолжается обновление парка станков во всех подразделениях предприятия, открываются новые автоматические участки в дивизионах оружейного производства и спецтехники, идет плановая масштабная реконструкция социально-бытовых помещений для сотрудников", - рассказали в "Калашникове".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/53/839325344_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_cc52e5517ba10c50d18629f4a36d51cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, концерн калашников
Вооружения, РОССИЯ, Концерн Калашников
13:34 22.07.2024
 
Концерн "Калашников" нарастил выпуск продукции на 50 процентов

Концерн "Калашников" за I полугодие нарастил выпуск продукции на 50 процентов

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкКонцерн "Калашников" в Ижевске
Концерн Калашников в Ижевске
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" за первое полугодие 2024 года нарастил выпуск военной и гражданской продукции на 50% год к году, а выручку - на 70%, сообщили в концерне.
"Выручка АО "Концерн "Калашников" по итогам первого полугодия выросла на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Произведено продукции военного и гражданского назначения на 50% больше, чем годом ранее. Наблюдается рост по всем направлениям: от увеличения объемов выпуска изделий военного назначения до сопутствующей нагрузки на станкостроительное и инструментальное производства", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в дивизионе станкостроения стало больше на 13% заказов от внешних покупателей. В частности, наблюдается интерес к станкам 250ИТВМ: так, за отчетный период станков собрали почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2023 года. В дивизионе спецтехники планы отгрузки изделий в рамках гособоронзаказа полностью выполнены, а новые производственные участки, где с начала года запущено в работу несколько десятков единиц нового оборудования, активно эксплуатируются.
"В рамках глубокой модернизации продолжается обновление парка станков во всех подразделениях предприятия, открываются новые автоматические участки в дивизионах оружейного производства и спецтехники, идет плановая масштабная реконструкция социально-бытовых помещений для сотрудников", - рассказали в "Калашникове".
 
ВооруженияРОССИЯКонцерн Калашников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала