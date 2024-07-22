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В России упало число выданных кредитных карт

В России упало число выданных кредитных карт - 22.07.2024, ПРАЙМ

В России упало число выданных кредитных карт

Количество выданных в РФ кредитных карт в июне 2024 года сократилось на 1,4% по отношению к предыдущему месяцу и составило 2,28 миллиона, сообщило Национальное... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:42+0300

2024-07-22T11:42+0300

2024-07-22T11:42+0300

экономика

кредитные карты

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Количество выданных в РФ кредитных карт в июне 2024 года сократилось на 1,4% по отношению к предыдущему месяцу и составило 2,28 миллиона, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в июне 2024 года составило 2,28 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в мае 2024 года - 2,31 миллиона единиц) ", - говорится в пресс-релизе. При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июне 2024 года, напротив, вырос по сравнению с маем - на 2,5%, составив 241,8 миллиарда рублей. Отмечается, что наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июне было выдано в Москве (154,3 тысячи единиц), Московской области (122,2 тысячи), Краснодарском крае (86,2 тысячи), Санкт-Петербурге (85,3 тысячи) и Ростовской области (76,4 тысячи). Наиболее серьезное сокращение выдачи кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне было зафиксирована в Дагестане (-9%), Удмуртии (-4,1%), Москве (-4%), а также в Самарской (-3,6%) и Тульской (-3,6%) областях. А выросло число выданных кредиток сильнее всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (+7,9%), Ставропольском крае (+1,4%), Санкт-Петербурге (+1,4%), а также в Ленинградской (+1,1%) и Оренбургской (+1,1%) областях.

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кредитные карты, россия, нбки