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CNN рассказал о первых шагах Харрис после ее выдвижения в президенты США - 22.07.2024, ПРАЙМ
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CNN рассказал о первых шагах Харрис после ее выдвижения в президенты США
CNN рассказал о первых шагах Харрис после ее выдвижения в президенты США - 22.07.2024, ПРАЙМ
CNN рассказал о первых шагах Харрис после ее выдвижения в президенты США
Вице-президент США Камала Харрис уже начала обзванивать представителей Демократической партии в Конгрессе США с призывами поддержать ее номинацию как кандидата... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T05:50+0300
2024-07-22T05:54+0300
политика
камала харрис
демократическая партия сша
конгресс сша
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис уже начала обзванивать представителей Демократической партии в Конгрессе США с призывами поддержать ее номинацию как кандидата в президенты от партии после объявления действующим главой государства Джо Байденом о своем выходе из предвыборной кампании, передает CNN, со ссылкой на свои источники.Апеллируя к данным источника, знакомого с ходом разговоров, CNN сообщил, что Харрис в воскресенье "делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган".При этом другой источник телеканала передал, что "команда Харрис также связывается с сенаторами".Как отмечает телеканал, Харрис узнала о решении Джо Байдена выйти из предвыборной гонки только в воскресенье - в день выхода заявления действующего президента. В течение дня Харрис и Байден уже несколько раз созвонились, сообщил CNN.
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камала харрис, демократическая партия сша, конгресс сша
Политика, Камала Харрис, Демократическая партия США, Конгресс США
05:50 22.07.2024 (обновлено: 05:54 22.07.2024)
 
CNN рассказал о первых шагах Харрис после ее выдвижения в президенты США

CNN: Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе США, прося о поддержке

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис уже начала обзванивать представителей Демократической партии в Конгрессе США с призывами поддержать ее номинацию как кандидата в президенты от партии после объявления действующим главой государства Джо Байденом о своем выходе из предвыборной кампании, передает CNN, со ссылкой на свои источники.
Апеллируя к данным источника, знакомого с ходом разговоров, CNN сообщил, что Харрис в воскресенье "делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган".
При этом другой источник телеканала передал, что "команда Харрис также связывается с сенаторами".
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
Байден объявил о выходе из президентской гонки
Вчера, 21:03
Как отмечает телеканал, Харрис узнала о решении Джо Байдена выйти из предвыборной гонки только в воскресенье - в день выхода заявления действующего президента. В течение дня Харрис и Байден уже несколько раз созвонились, сообщил CNN.
 
ПолитикаКамала ХаррисДемократическая партия СШАКонгресс США
 
 
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