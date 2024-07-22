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Штаб Камалы Харрис за считанные часы собрал десятки миллионов долларов

Штаб Камалы Харрис за считанные часы собрал десятки миллионов долларов - 22.07.2024, ПРАЙМ

Штаб Камалы Харрис за считанные часы собрал десятки миллионов долларов

Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T06:37+0300

2024-07-22T06:37+0300

2024-07-22T06:38+0300

политика

камала харрис

кампания

пожертвования

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора средств ActBlue. Ранее ActBlue сообщала, что граждане США за пять часов пожертвовали более 27,5 миллиона долларов. "Сторонники среди рядовых (американцев - ред.) собрали 46,7 миллиона долларов ​​через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис", - написала ActBlue в своем аккаунте в социальной сети Х. Платформа отмечает, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://1prime.ru/20240721/kharris-850310013.html

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камала харрис, кампания, пожертвования