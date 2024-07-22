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Штаб Камалы Харрис за считанные часы собрал десятки миллионов долларов
Штаб Камалы Харрис за считанные часы собрал десятки миллионов долларов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Штаб Камалы Харрис за считанные часы собрал десятки миллионов долларов
Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T06:37+0300
2024-07-22T06:37+0300
2024-07-22T06:38+0300
политика
камала харрис
кампания
пожертвования
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора средств ActBlue. Ранее ActBlue сообщала, что граждане США за пять часов пожертвовали более 27,5 миллиона долларов. "Сторонники среди рядовых (американцев - ред.) собрали 46,7 миллиона долларов через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис", - написала ActBlue в своем аккаунте в социальной сети Х. Платформа отмечает, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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камала харрис, кампания, пожертвования
Политика, Камала Харрис, кампания, пожертвования
Штаб Камалы Харрис за считанные часы собрал десятки миллионов долларов
ActBlue: предвыборная кампания Харрис с момента начала работы собрала $46,7 млн
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора средств ActBlue.
Ранее ActBlue сообщала, что граждане США за пять часов пожертвовали более 27,5 миллиона долларов.
"Сторонники среди рядовых (американцев - ред.) собрали 46,7 миллиона долларов через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис", - написала ActBlue в своем аккаунте в социальной сети Х.
Платформа отмечает, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.
Байден поддержал кандидатуру Харрис для участия в президентских выборах
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.