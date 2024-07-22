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"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис
"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис
Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T06:46+0300
2024-07-22T06:46+0300
2024-07-22T06:52+0300
политика
илон маск
камала харрис
александр сорос
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного финансиста Джорджа Сороса. Маск разместил в соцсети Х фото Харрис и Сороса, а также сообщение о том, что Сорос выступил в поддержку вице-президента и прокомментировал: "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой".Вместе с тем миллиардер отметил, что "Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа".
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илон маск, камала харрис, александр сорос
Политика, Илон Маск, Камала Харрис, Александр Сорос
"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис
Маск назвал Харрис "марионеткой" Сороса после ее выдвижения в президенты США
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного финансиста Джорджа Сороса.
Маск разместил в соцсети Х фото Харрис и Сороса, а также сообщение о том, что Сорос выступил в поддержку вице-президента и прокомментировал: "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой".
CNN рассказал о первых шагах Харрис после ее выдвижения в президенты США
Вместе с тем миллиардер отметил, что "Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа".