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"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис
"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис
Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T06:46+0300
2024-07-22T06:52+0300
политика
илон маск
камала харрис
александр сорос
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного финансиста Джорджа Сороса. Маск разместил в соцсети Х фото Харрис и Сороса, а также сообщение о том, что Сорос выступил в поддержку вице-президента и прокомментировал: "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой".Вместе с тем миллиардер отметил, что "Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа".
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илон маск, камала харрис, александр сорос
Политика, Илон Маск, Камала Харрис, Александр Сорос
06:46 22.07.2024 (обновлено: 06:52 22.07.2024)
 
"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис

Маск назвал Харрис "марионеткой" Сороса после ее выдвижения в президенты США

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного финансиста Джорджа Сороса.
Маск разместил в соцсети Х фото Харрис и Сороса, а также сообщение о том, что Сорос выступил в поддержку вице-президента и прокомментировал: "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой".
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Вместе с тем миллиардер отметил, что "Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа".
 
ПолитикаИлон МаскКамала ХаррисАлександр Сорос
 
 
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