https://1prime.ru/20240722/kharris-850313191.html

"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис

"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис

Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T06:46+0300

2024-07-22T06:46+0300

2024-07-22T06:52+0300

политика

илон маск

камала харрис

александр сорос

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост президента страны Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного финансиста Джорджа Сороса. Маск разместил в соцсети Х фото Харрис и Сороса, а также сообщение о том, что Сорос выступил в поддержку вице-президента и прокомментировал: "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой".Вместе с тем миллиардер отметил, что "Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа".

https://1prime.ru/20240722/kharris-850312350.html

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илон маск, камала харрис, александр сорос