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Washington Post о перспективах Харрис: "Одну кампанию уже провалила"
Washington Post о перспективах Харрис: "Одну кампанию уже провалила" - 22.07.2024, ПРАЙМ
Washington Post о перспективах Харрис: "Одну кампанию уже провалила"
Успех избирательной кампании Камалы Харрис, которую выдвинули в президенты США после выхода из предвыборной гонки действующего главы государства Джо Байдена,... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T08:55+0300
2024-07-22T08:55+0300
2024-07-22T09:28+0300
политика
камала харрис
кампания
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Успех избирательной кампании Камалы Харрис, которую выдвинули в президенты США после выхода из предвыборной гонки действующего главы государства Джо Байдена, будет зависеть от ее способности преодолеть проблемы, из-за которых она была вынуждена прекратить свою президентскую кампанию в 2019 году. Об этом пишет газета The Washington Post.Как напоминает газета, в 2019 году Харрис, которая была объявлена наследницей президента Барака Обамы, прекратила свою предвыборную кампанию уже через 10 месяцев после ее начала. Главными причинами выхода Харрис из президентской гонки пять лет назад, по оценке Washington Post, стали нехватка средств на проведение кампании, неспособность кандидата сформулировать связный предвыборный посыл, а также постоянные увольнения сотрудников избирательного штаба.Своим мнением об избирательной кампании Харрис 2019 года поделился с газетой пожелавший остаться неназванным один из стратегов Демпартии США: "Она (Харрис – прим. ред.) всегда была для нас мечтой о следующем этапе после Обамы, но она не оправдала надежд, потому что провалила кампанию".Поддерживающие Харрис в качестве контраргумента приводят довод о том, что за минувшие пять "все изменилось", говорится в публикации. Но в то же время авторы статьи подчеркивают, что Харрис, находясь на посту вице-президента США, не проявила каких-либо выдающихся способностей, явно испытывала трудности в работе, в частности, регулярно демонстрировала неумение общаться со СМИ.Ко всему прочему, многие представители Демпартии весь период пребывания Харрис на посту вице-президента неустанно осуждали ее назначение на эту должность и открыто высказывали сомнения относительно ее "силы, харизмы и мастерства".
https://1prime.ru/20240722/kharris-850313191.html
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камала харрис, кампания, экспертное мнение
Политика, Камала Харрис, кампания, экспертное мнение
Washington Post о перспективах Харрис: "Одну кампанию уже провалила"
WP сомневается, что Харрис способна провести успешную избирательную кампанию
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ.
Успех избирательной кампании Камалы Харрис, которую выдвинули в президенты США после выхода из предвыборной гонки действующего главы государства Джо Байдена, будет зависеть от ее способности преодолеть проблемы, из-за которых она была вынуждена прекратить свою президентскую кампанию в 2019 году. Об этом пишет газета The Washington Post
.
Как напоминает газета, в 2019 году Харрис, которая была объявлена наследницей президента Барака Обамы, прекратила свою предвыборную кампанию уже через 10 месяцев после ее начала. Главными причинами выхода Харрис из президентской гонки пять лет назад, по оценке Washington Post, стали нехватка средств на проведение кампании, неспособность кандидата сформулировать связный предвыборный посыл, а также постоянные увольнения сотрудников избирательного штаба.
Своим мнением об избирательной кампании Харрис 2019 года поделился с газетой пожелавший остаться неназванным один из стратегов Демпартии США: "Она (Харрис – прим. ред.) всегда была для нас мечтой о следующем этапе после Обамы, но она не оправдала надежд, потому что провалила кампанию".
Поддерживающие Харрис в качестве контраргумента приводят довод о том, что за минувшие пять "все изменилось", говорится в публикации. Но в то же время авторы статьи подчеркивают, что Харрис, находясь на посту вице-президента США, не проявила каких-либо выдающихся способностей, явно испытывала трудности в работе, в частности, регулярно демонстрировала неумение общаться со СМИ.
Ко всему прочему, многие представители Демпартии весь период пребывания Харрис на посту вице-президента неустанно осуждали ее назначение на эту должность и открыто высказывали сомнения относительно ее "силы, харизмы и мастерства".
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