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Путин подписал закон о порядке ведения учета личных подсобных хозяйств - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о порядке ведения учета личных подсобных хозяйств
Путин подписал закон о порядке ведения учета личных подсобных хозяйств - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о порядке ведения учета личных подсобных хозяйств
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы местного самоуправления вести учет личных подсобных хозяйств. Соответствующий документ разместили | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:41+0300
2024-07-22T18:41+0300
личные подсобные хозяйства
владимир путин
закон
учет
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы местного самоуправления вести учет личных подсобных хозяйств. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В сопроводительных документах к закону ранее отмечалось, что к вопросам местного значения городского, сельского поселения, а также к вопросам местного значения муниципального, городского округа не были отнесены вопросы, связанные с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств и это привело к ситуации, когда не все органы местного самоуправления назначают ответственных должностных лиц за ведение похозяйственных книг. В пояснительной записке к закону говорится, что необходимость устранения данного пробела в законодательстве поддержали все опрошенные центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров из двенадцати субъектов РФ, указав, что данное противоречие на практике приводит к сложностям получения выписок из похозяйственных книг владельцами личных подсобных хозяйств для предоставления мер государственной поддержки данной категории граждан и подтверждения производства собственной сельскохозяйственной продукции для возможности её реализации на ярмарках и рынках.
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личные подсобные хозяйства, владимир путин, закон, учет
личные подсобные хозяйства, Владимир Путин, закон, учет
18:41 22.07.2024
 
Путин подписал закон о порядке ведения учета личных подсобных хозяйств

Путин обязал органы местного самоуправления вести учет личных подсобных хозяйств

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа даче
На даче - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы местного самоуправления вести учет личных подсобных хозяйств. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
В сопроводительных документах к закону ранее отмечалось, что к вопросам местного значения городского, сельского поселения, а также к вопросам местного значения муниципального, городского округа не были отнесены вопросы, связанные с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств и это привело к ситуации, когда не все органы местного самоуправления назначают ответственных должностных лиц за ведение похозяйственных книг.
В пояснительной записке к закону говорится, что необходимость устранения данного пробела в законодательстве поддержали все опрошенные центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров из двенадцати субъектов РФ, указав, что данное противоречие на практике приводит к сложностям получения выписок из похозяйственных книг владельцами личных подсобных хозяйств для предоставления мер государственной поддержки данной категории граждан и подтверждения производства собственной сельскохозяйственной продукции для возможности её реализации на ярмарках и рынках.
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