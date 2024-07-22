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На Кипре назвали ошибкой выбор компании из КНР для проекта терминала СПГ

На Кипре назвали ошибкой выбор компании из КНР для проекта терминала СПГ - 22.07.2024, ПРАЙМ

На Кипре назвали ошибкой выбор компании из КНР для проекта терминала СПГ

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что выбор китайской компании для строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в районе энергетического... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T15:30+0300

2024-07-22T15:30+0300

2024-07-22T15:31+0300

кипр

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АФИНЫ, 22 июл - ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что выбор китайской компании для строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в районе энергетического центра в Василикосе был ошибкой, пообещав, что проект будет реализован, несмотря на выход из него китайцев. Китайская компания CPP-METRON Consortium Ltd (СMC) 18 июля официально объявила о расторжении соглашения с кипрской компанией ETYFA (Компания инфраструктуры природного газа) по строительству терминала СПГ в Василикосе. Компания назвала причиной нарушение контрактных обязательств со стороны кипрской компании и отсутствие платежей. Компания также заявила, что кипрская сторона постоянно требовала выполнения работ, не предусмотренных контрактом. Кипрская ETYFA утверждает, что китайский консорциум "не только не хочет, но и не способен завершить работу, которую он взял на себя и за выполнение которой ему заплатили". Как сообщило правительственное Бюро печати и информации, журналисты в понедельник спросили Христодулидиса о строительстве терминала СПГ. "Первое, что я хочу заявить с абсолютной уверенностью, это то, что этой компании никогда не должен был быть передан именно этот проект. В результате она не может его реализовать. Теперь мы сделаем то, что должны. Мы уже приняли некоторые решения, чтобы реализовать проект. Проект будет реализован. Это основа нашего плана по снижению цен на электроэнергию. Наша страна является одним из государств - членов Европейского Союза с самой высокой ценой на электроэнергию", - сказал Христодулидис. По его мнению, удастся решить и вопрос с плавучей установкой Prometheus ("Прометей"), которая находится на верфи в Шанхае и является важнейшей частью терминала СПГ. Компания СMC заявляла, что судно было сертифицировано Регистром Ллойда как готовое к плаванию еще в январе 2024 года. Однако с тех пор ETYFA создала препятствия, чтобы задержать его отплытие из Китая, и не смогла принять необходимые меры для того, чтобы судно было введено в коммерческую эксплуатацию в качестве перевозчика СПГ или плавучего терминала FSRU, утверждала СMC. "Подождем, посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Христодулидис, отвечая на вопрос про "Прометей".

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кипр, спг, китай