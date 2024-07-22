https://1prime.ru/20240722/kitay-850314541.html

ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков

ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков - 22.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков

Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T08:16+0300

2024-07-22T08:16+0300

2024-07-22T08:16+0300

экономика

китай

цб китая

https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg

ПЕКИН, 22 июл – ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%, впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 – до 3,7%, в августе – до 3,65%, в июне 2023 года – до 3,55%, а в августе - до 3,45%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также понизилась - до 3,85% с 3,95%. Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Центробанка. В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20 числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, цб китая