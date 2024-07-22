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ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков
ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков - 22.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков
Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%,... | 22.07.2024, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 22 июл – ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%, впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 – до 3,7%, в августе – до 3,65%, в июне 2023 года – до 3,55%, а в августе - до 3,45%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также понизилась - до 3,85% с 3,95%. Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Центробанка. В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20 числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.
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китай, цб китая
Экономика, КИТАЙ, ЦБ Китая
ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков
ЦБ Китая понизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков до 3,35%
ПЕКИН, 22 июл – ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%, впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 – до 3,7%, в августе – до 3,65%, в июне 2023 года – до 3,55%, а в августе - до 3,45%.
Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также понизилась - до 3,85% с 3,95%.
Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Центробанка.
В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20 числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.