https://1prime.ru/20240722/kreml-850325124.html

В Кремле заявили о наихудшем периоде отношений с США в истории

В Кремле заявили о наихудшем периоде отношений с США в истории - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле заявили о наихудшем периоде отношений с США в истории

Отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, их юудущее важно для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:52+0300

2024-07-22T12:52+0300

2024-07-22T12:52+0300

политика

кремль

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, их юудущее важно для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."(Российско-американские отношения - ред.) сейчас переживает наихудший период в их истории", - сказал пресс-секретарь президента России.По его словам, от Вашингтона, судя по настрою в политическом истеблишменте, не стоит ждать ничего хорошего.При этом Песков отметил, что для Москвы важно будущее отношений России и США.

https://1prime.ru/20240722/borrel-850319143.html

сша

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кремль, дмитрий песков, россия, сша