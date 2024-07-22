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В Кремле заявили о наихудшем периоде отношений с США в истории
В Кремле заявили о наихудшем периоде отношений с США в истории - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о наихудшем периоде отношений с США в истории
Отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, их юудущее важно для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:52+0300
2024-07-22T12:52+0300
2024-07-22T12:52+0300
политика
кремль
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, их юудущее важно для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."(Российско-американские отношения - ред.) сейчас переживает наихудший период в их истории", - сказал пресс-секретарь президента России.По его словам, от Вашингтона, судя по настрою в политическом истеблишменте, не стоит ждать ничего хорошего.При этом Песков отметил, что для Москвы важно будущее отношений России и США.
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кремль, дмитрий песков, россия, сша
Политика, Кремль, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США
В Кремле заявили о наихудшем периоде отношений с США в истории
Песков: российско-американские отношения переживают наихудший период в истории
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США переживают наихудший период в своей истории, их юудущее важно для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"(Российско-американские отношения - ред.) сейчас переживает наихудший период в их истории", - сказал пресс-секретарь президента России.
По его словам, от Вашингтона, судя по настрою в политическом истеблишменте, не стоит ждать ничего хорошего.
При этом Песков отметил, что для Москвы важно будущее отношений России и США.
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